https://crimea.ria.ru/20251118/postpred-ssha-pri-nato-prizval-evropu-zanyat-zhestkuyu-pozitsiyu-protiv-rossii-1151003992.html

Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России

Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России

Конфискация российских активов сделает Европу более агрессивной по отношению к РФ. Этот шаг станет значительным в обеспечении финансирования Украины на... РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T16:07

2025-11-18T16:07

2025-11-18T16:07

новости

россия

европейский союз (ес)

замороженные активы россии

замороженные российские активы

заморозка активов россии

конфискация замороженных российских активов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Конфискация российских активов сделает Европу более агрессивной по отношению к РФ. Этот шаг станет значительным в обеспечении финансирования Украины на ближайшие несколько лет. Такое мнение выразил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в комментарии для Bloomberg.Если Евросоюз приступит к реализации планов по использованию российских активов, то это станет значительным шагом в обеспечении финансирования Киева на ближайшие несколько лет, уверен постпред США при НАТО.Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают также Франция, Германия и Италия.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в КиевеКто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, европейский союз (ес), замороженные активы россии, замороженные российские активы, заморозка активов россии, конфискация замороженных российских активов