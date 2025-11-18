Рейтинг@Mail.ru
Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России
Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России
Конфискация российских активов сделает Европу более агрессивной по отношению к РФ. Этот шаг станет значительным в обеспечении финансирования Украины на... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Конфискация российских активов сделает Европу более агрессивной по отношению к РФ. Этот шаг станет значительным в обеспечении финансирования Украины на ближайшие несколько лет. Такое мнение выразил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в комментарии для Bloomberg.Если Евросоюз приступит к реализации планов по использованию российских активов, то это станет значительным шагом в обеспечении финансирования Киева на ближайшие несколько лет, уверен постпред США при НАТО.Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают также Франция, Германия и Италия.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России

16:07 18.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Конфискация российских активов сделает Европу более агрессивной по отношению к РФ. Этот шаг станет значительным в обеспечении финансирования Украины на ближайшие несколько лет. Такое мнение выразил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в комментарии для Bloomberg.
"Думаю, это (конфискация активов – прим.) ознаменует собой новый этап – более агрессивную Европу. Пришло время действовать смелее", – заявил Уитакер.
Если Евросоюз приступит к реализации планов по использованию российских активов, то это станет значительным шагом в обеспечении финансирования Киева на ближайшие несколько лет, уверен постпред США при НАТО.
Основная часть российских замороженных активов хранится в Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер ранее заявил, что Европа должна быть готова вернуть российские активы по требованию Москвы.
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая ранее отмечала, что против конфискации российских активов в пользу Украины, помимо Бельгии, выступают также Франция, Германия и Италия.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве
Кто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение
 
