Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с 18 ноября на сутки останутся без водоснабжения. Это связано с работами на трубопроводе, предупредили в РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T06:47
2025-11-18T06:47
2025-11-18T06:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с 18 ноября на сутки останутся без водоснабжения. Это связано с работами на трубопроводе, предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что воду отключат в 23:30 18 ноября и вернут в дома ориентировочно к 20:00 на следующий день.На предприятии призвали жителей иметь запас питьевой воды на время выполнения ремонтных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
