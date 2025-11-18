Обесточены два микрорайона Симферополя и семь сел района

https://crimea.ria.ru/20251118/obestocheny-dva-mikrorayona-simferopolya-i-sem-sel-rayona-1151007101.html
Семь сел Симферопольского района и два микрорайона крымской столицы обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T16:13
2025-11-18T16:13
2025-11-18T16:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Семь сел Симферопольского района и два микрорайона крымской столицы обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, добавили в "Крымэнерго".Накануне жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты также оставались без света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте КрымаВ Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителейБеспилотники атаковали предприятие и электроподстанцию под Тамбовом
