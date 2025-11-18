Рейтинг@Mail.ru
Обесточены два микрорайона Симферополя и семь сел района - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/obestocheny-dva-mikrorayona-simferopolya-i-sem-sel-rayona-1151007101.html
Обесточены два микрорайона Симферополя и семь сел района
Обесточены два микрорайона Симферополя и семь сел района - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Обесточены два микрорайона Симферополя и семь сел района
Семь сел Симферопольского района и два микрорайона крымской столицы обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T16:13
2025-11-18T16:13
симферополь
симферопольский район
новости крыма
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
электроэнергия
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391816_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_d2bdaf780384c695497694c3d26b5ef7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Семь сел Симферопольского района и два микрорайона крымской столицы обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, добавили в "Крымэнерго".Накануне жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты также оставались без света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте КрымаВ Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителейБеспилотники атаковали предприятие и электроподстанцию под Тамбовом
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391816_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_99ef05a47cb9332217cade7c41dcd455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, симферопольский район, новости крыма, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, отключение электроэнергии
Обесточены два микрорайона Симферополя и семь сел района

В Крыму обесточены семь сел Симферопольского района и два микрорайона столицы

16:13 18.11.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Семь сел Симферопольского района и два микрорайона крымской столицы обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Город Симферополь (район улиц Маршала Жукова, Героев Сталинграда). Симферопольский район – населенные пункты Новозбурьевка, Демьяновка, Камышинка, Дубки, Левадки, Чистенькое, Пожарское", – перечислили на предприятии.

Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, добавили в "Крымэнерго".
Накануне жители нескольких сел Симферопольского района, а также Ялты и пригородных поселков Алушты также оставались без света.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
Беспилотники атаковали предприятие и электроподстанцию под Тамбовом
 
СимферопольСимферопольский районНовости КрымаЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"ЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе
17:05Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу
16:47Украинцы подорвали железную дорогу в Польше – Туск
16:36Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство
16:33В Севастополе принимают бюджет на 2026 год – на что пойдут средства
16:21Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
16:13Обесточены два микрорайона Симферополя и семь сел района
16:07Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России
16:01Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин
15:31Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу
15:21Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – Путин
15:13Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа
15:02Путин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФ
14:41Когда в Россию придет эпидемия гриппа – прогноз
14:24Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении
13:49Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
13:33Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
13:23На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей
13:12В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы
13:11Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
Лента новостейМолния