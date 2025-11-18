https://crimea.ria.ru/20251118/nochnaya-ataka-31-bespilotnik-vsu-sbit-nad-rossiey-1150989364.html
Ночная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией
Ночная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией
2025-11-18T07:32
2025-11-18T07:32
2025-11-18T07:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать регионы России с воздуха. За ночь над восемью областями был уничтожен 31 вражеский беспилотник, сообщили в Минобороны.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки БПЛА повредили остекление торгового центра в одном из районов.Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке ВСУ на республику. В результате ударов оказались повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные и фильтровальные станции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
