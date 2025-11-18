Рейтинг@Mail.ru
Ночная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Ночная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией
Ночная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Ночная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией
Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать регионы России с воздуха. За ночь над восемью областями был уничтожен 31 вражеский... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T07:32
2025-11-18T07:38
министерство обороны рф
пво
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
воронежская область
тамбовская область
ростовская область
ярославская область
смоленская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать регионы России с воздуха. За ночь над восемью областями был уничтожен 31 вражеский беспилотник, сообщили в Минобороны.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки БПЛА повредили остекление торгового центра в одном из районов.Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке ВСУ на республику. В результате ударов оказались повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные и фильтровальные станции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронежская область
тамбовская область
ростовская область
ярославская область
смоленская область
брянская область
курская область
орловская область
Ночная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией

Над регионами России за ночь уничтожили 31 беспилотник - Минобороны

07:32 18.11.2025 (обновлено: 07:38 18.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новые попытки ВСУ атаковать регионы России с воздуха. За ночь над восемью областями был уничтожен 31 вражеский беспилотник, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены по 10 БПЛА над Воронежской и Тамбовской областями, по три – над Ростовской и Ярославской областями, два сбили над Смоленской областью и по одному над территорией Брянской, Курской Орловской областей", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки БПЛА повредили остекление торгового центра в одном из районов.
Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке ВСУ на республику. В результате ударов оказались повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные и фильтровальные станции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
