Непогода остановила паром в Севастополе

Непогода остановила паром в Севастополе

2025-11-18T11:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер, который обрушился на Севастополь во вторник, стал причиной приостановки морского сообщения. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Накануне в МЧС предупредили, что 18 ноября порывы южного ветра могут достигнуть 15–20 м/с. Вечером в Севастополе возможен небольшой дождь. Штормовое предупреждение действует также и по Крыму. В регионе частично обесточены Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также прибрежные поселки в Ялте и Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

