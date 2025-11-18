https://crimea.ria.ru/20251118/nepogoda-ostanovila-parom-v-sevastopole-1150995437.html
Непогода остановила паром в Севастополе
Сильный ветер, который обрушился на Севастополь во вторник, стал причиной приостановки морского сообщения. Об этом предупредили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер, который обрушился на Севастополь во вторник, стал причиной приостановки морского сообщения. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Накануне в МЧС предупредили, что 18 ноября порывы южного ветра могут достигнуть 15–20 м/с. Вечером в Севастополе возможен небольшой дождь. Штормовое предупреждение действует также и по Крыму. В регионе частично обесточены Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также прибрежные поселки в Ялте и Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе из-за сильного ветра не ходит паром