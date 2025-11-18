Рейтинг@Mail.ru
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/nepogoda-ostanovila-parom-v-sevastopole-1150995437.html
Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Непогода остановила паром в Севастополе
Сильный ветер, который обрушился на Севастополь во вторник, стал причиной приостановки морского сообщения. Об этом предупредили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T11:57
2025-11-18T11:57
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
городская среда
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_347a8cf3ad7bace6eaf0b28a8f13eac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер, который обрушился на Севастополь во вторник, стал причиной приостановки морского сообщения. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.Накануне в МЧС предупредили, что 18 ноября порывы южного ветра могут достигнуть 15–20 м/с. Вечером в Севастополе возможен небольшой дождь. Штормовое предупреждение действует также и по Крыму. В регионе частично обесточены Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также прибрежные поселки в Ялте и Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ad181b610890ec28850147f5a773a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, городская среда, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, новости севастополя, логистика, общество
Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе из-за сильного ветра не ходит паром

11:57 18.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер, который обрушился на Севастополь во вторник, стал причиной приостановки морского сообщения. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
"Паром приостанавливает работу с 12:00 из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.
Накануне в МЧС предупредили, что 18 ноября порывы южного ветра могут достигнуть 15–20 м/с. Вечером в Севастополе возможен небольшой дождь.
Штормовое предупреждение действует также и по Крыму. В регионе частично обесточены Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также прибрежные поселки в Ялте и Алуште.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяГородская средаКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеНовости СевастополяЛогистикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении
13:49Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
13:33Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
13:23На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей
13:12В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы
13:11Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
13:00В Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу
12:47Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина
12:39В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ
12:31Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС
12:20На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
12:13Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
12:08Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ
11:57Непогода остановила паром в Севастополе
11:51Уиткофф встретится с Зеленским в Турции
11:38В Севастополе построят новый историко-культурный променад
11:21В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
11:12Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
11:03Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела
10:52Зеленский полетит в Турцию для "активизации переговоров"
Лента новостейМолния