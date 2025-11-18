https://crimea.ria.ru/20251118/nechaevka-i-tsegelnoe-pereshli-pod-kontrol-rossii-1150996346.html
Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из из двух населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T12:13
2025-11-18T12:13
2025-11-18T12:16
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
днепропетровская область
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150907994_0:206:2878:1824_1920x0_80_0_0_784295d05a81fc36f91756a27a6e7610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из из двух населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы подразделения "Восток" освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области, группировка войск "Север" выбила ВСУ из Двуречанского в Харьковской области, а войска "Южной" группировки освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.Днем ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
днепропетровская область
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150907994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4ba1f5bdec1b7e581e0321c5cff3031.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , днепропетровская область, харьковская область
Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
Армия России освободила два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях
12:13 18.11.2025 (обновлено: 12:16 18.11.2025)