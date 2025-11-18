Рейтинг@Mail.ru
Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ из из двух населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны.
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
днепропетровская область
харьковская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из из двух населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы подразделения "Восток" освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области, группировка войск "Север" выбила ВСУ из Двуречанского в Харьковской области, а войска "Южной" группировки освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.Днем ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области.
днепропетровская область
харьковская область
РИА Новости Крым
Новости
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , днепропетровская область, харьковская область
Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России

Армия России освободила два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях

12:13 18.11.2025 (обновлено: 12:16 18.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из из двух населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны.
"Российские войска освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области", - сказано в сообщении.
Накануне бойцы подразделения "Восток" освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области, группировка войск "Север" выбила ВСУ из Двуречанского в Харьковской области, а войска "Южной" группировки освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.
Днем ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУДнепропетровская областьХарьковская область
 
