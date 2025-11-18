https://crimea.ria.ru/20251118/nechaevka-i-tsegelnoe-pereshli-pod-kontrol-rossii-1150996346.html

Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России

Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ из из двух населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из из двух населенных пунктов в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне бойцы подразделения "Восток" освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области, группировка войск "Север" выбила ВСУ из Двуречанского в Харьковской области, а войска "Южной" группировки освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.Днем ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

