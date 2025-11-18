Рейтинг@Mail.ru
Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/nazvany-pobediteli-mezhdunarodnogo-konkursa-fotozhurnalistiki-im-stenina-1150990594.html
Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина
Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина
Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду конкурса за серию фотографий "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий,... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T12:47
2025-11-18T12:47
конкурс имени андрея стенина
журналистика
фото
россия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147276470_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_be6fb502f56332fab9fe60d1b32af286.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Обладателем Гран-при ХI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Москвы Екатерина Якель. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду конкурса за серию фотографий "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий, получивших травмы и ранения, и продолжающих показывать пример мужества и силы в мирной жизни.Екатерина Якель:"Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но в обычной повседневной жизни. Для многих бойцов нахождение на линии фронты, увы, не проходит бесследно. После ранений и травм ветеранам необходимо учиться ходить в прямом смысле этого слова. Спорт помогает не только реабилитации, но поиску себя в новом качестве по возвращении домой. Серия снята во время проведения школы "Вызов Чемпиона", организованной спортивно-адаптивным центром "Орто-Спорт". Герои – это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше."Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2025 года.В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Индонезии Резы Сайфуллы (Reza Saifullah) "Перевернутая лодка рохинджа" о беженцах рохинджа, ожидающих помощи спасателей на перевернутой лодке у побережья Западного Ачеха в Индонезии.Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Абдельрахману Алкалуту (Abdelrahman Alkahlout) из Палестины за серию "Газа: эхо геноцида", в которой рассказывается о страшной трагедии в Палестине.В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Последний забег: падение чемпиона" С. М. Аль Музтаба Росула (S.M. Al Muztaba Rosul) из Бангладеш, запечатлевшего замертво рухнувшего коня в окружении толпы.В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу (Mengdan Zhu) из Китая о жизни фермеров, устанавливающих тенты над сливовыми деревьями, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия автора Мустафы Абдулхади (Mustafa AbdulHadi) из Бахрейна, объединившая моменты траурной процессии в честь дня Ашура в Кербеле, ежегодно отмечаемую мусульманами-шиитами в Ираке.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из Мьянмы и России. "Рыбацкая семья" называется работа Ньин Ньин Хтве (Nyein Nyein Htwe) из Мьянмы, запечатлевшей отца семейства, отдающего рыбу жене после рыбалки.И серия "Шепот в тишине" российского репортера Пелагии Тихоновой о жизни девочек, живущих при Николо-Сольбинском женском монастыре. Автор предлагает зрителю задуматься о том, как религиозные учреждения влияют на формирование индивидуальности и что значит расти и обучаться в такой среде.Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей фотографии Ансельмо Кунья душ Сантуша (Anselmo Cunha dos Santos) из Бразилии под названием "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" в Риу Гранди-ду-Сул.Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география турне еще будет расширяться.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147276470_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_7a6a6b5bd89a81667946847df41c2656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конкурс имени андрея стенина, журналистика, фото, россия, в мире, новости
Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина

Названы победители XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

12:47 18.11.2025
 
© Екатерина Якель, РоссияРусский характер: бег с препятствиями
Русский характер: бег с препятствиями
© Екатерина Якель, Россия
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Обладателем Гран-при ХI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Москвы Екатерина Якель. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду конкурса за серию фотографий "Русский характер: бег с препятствиями" о ветеранах боевых действий, получивших травмы и ранения, и продолжающих показывать пример мужества и силы в мирной жизни.
Екатерина Якель:
"Героизм проявляется не только во время боевых действий и военных операций, но в обычной повседневной жизни. Для многих бойцов нахождение на линии фронты, увы, не проходит бесследно. После ранений и травм ветеранам необходимо учиться ходить в прямом смысле этого слова. Спорт помогает не только реабилитации, но поиску себя в новом качестве по возвращении домой. Серия снята во время проведения школы "Вызов Чемпиона", организованной спортивно-адаптивным центром "Орто-Спорт". Герои – это не только те люди, которые защищают Родину на передовой, но и те, кто находит в себе силы жить дальше."
Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2025 года.
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Индонезии Резы Сайфуллы (Reza Saifullah) "Перевернутая лодка рохинджа" о беженцах рохинджа, ожидающих помощи спасателей на перевернутой лодке у побережья Западного Ачеха в Индонезии.
© Реза Сайфулла, ИндонезияПеревернутая лодка рохинджа
Перевернутая лодка рохинджа
© Реза Сайфулла, Индонезия
Перевернутая лодка рохинджа
Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Абдельрахману Алкалуту (Abdelrahman Alkahlout) из Палестины за серию "Газа: эхо геноцида", в которой рассказывается о страшной трагедии в Палестине.
© Абдельрахман Аль-КахлутГаза: эхо геноцида
Газа: эхо геноцида
© Абдельрахман Аль-Кахлут
Газа: эхо геноцида
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Последний забег: падение чемпиона" С. М. Аль Музтаба Росула (S.M. Al Muztaba Rosul) из Бангладеш, запечатлевшего замертво рухнувшего коня в окружении толпы.
© С.М. Аль Музтаба Росул. БангладешПоследний забег: падение чемпиона
Последний забег: падение чемпиона
© С.М. Аль Музтаба Росул. Бангладеш
Последний забег: падение чемпиона
В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Фруктовые деревья под тентами" Мэндань Чжу (Mengdan Zhu) из Китая о жизни фермеров, устанавливающих тенты над сливовыми деревьями, чтобы защитить их от экстремальных погодных условий.
© Мэндань Чжу, КитайФруктовые деревья под тентами
Фруктовые деревья под тентами
© Мэндань Чжу, Китай
Фруктовые деревья под тентами
Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия автора Мустафы Абдулхади (Mustafa AbdulHadi) из Бахрейна, объединившая моменты траурной процессии в честь дня Ашура в Кербеле, ежегодно отмечаемую мусульманами-шиитами в Ираке.
© Мустафа Абдулхади, БахрейнАшура
Ашура
© Мустафа Абдулхади, Бахрейн
Ашура
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из Мьянмы и России. "Рыбацкая семья" называется работа Ньин Ньин Хтве (Nyein Nyein Htwe) из Мьянмы, запечатлевшей отца семейства, отдающего рыбу жене после рыбалки.
© Ньин Ньин Хтве. МьянмаРыбацкая семья
Рыбацкая семья
© Ньин Ньин Хтве. Мьянма
Рыбацкая семья
И серия "Шепот в тишине" российского репортера Пелагии Тихоновой о жизни девочек, живущих при Николо-Сольбинском женском монастыре. Автор предлагает зрителю задуматься о том, как религиозные учреждения влияют на формирование индивидуальности и что значит расти и обучаться в такой среде.
© Pelagiya Tihonova, РоссияШепот в тишине
Шепот в тишине
© Pelagiya Tihonova, Россия
Шепот в тишине
Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей фотографии Ансельмо Кунья душ Сантуша (Anselmo Cunha dos Santos) из Бразилии под названием "Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта" в Риу Гранди-ду-Сул.
© Ансельмо Кунья душ Сантуш, БразилияСамолет на взлетной полосе затопленного аэропорта
Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта
© Ансельмо Кунья душ Сантуш, Бразилия
Самолет на взлетной полосе затопленного аэропорта
Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география турне еще будет расширяться.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Конкурс имени Андрея СтенинаЖурналистикаФотоРоссияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении
13:49Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
13:33Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
13:23На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей
13:12В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы
13:11Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
13:00В Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу
12:47Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина
12:39В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ
12:31Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС
12:20На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
12:13Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
12:08Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ
11:57Непогода остановила паром в Севастополе
11:51Уиткофф встретится с Зеленским в Турции
11:38В Севастополе построят новый историко-культурный променад
11:21В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
11:12Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
11:03Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела
10:52Зеленский полетит в Турцию для "активизации переговоров"
Лента новостейМолния