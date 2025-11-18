https://crimea.ria.ru/20251118/na-ukraine-unichtozhen-voinskiy-eshelon-s-bronetekhnikoy-1150996653.html
На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили на Украине воинский эшелон с бронетехникой, а также поразили объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом во вторник сообщается в сводке Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Ранее во вторник украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Днепропетровской и Харьковской областях. Вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в пригороде Днепропетровска критические повреждения получили железнодорожное депо и ремонтный цех, обслуживающий поезда.Кроме того, по словам Кулебы, повреждена инфраструктура четырех железнодорожных станций в соседней Харьковской области. Начальник облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о разрушении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском и Берестинском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине горят портовые объекты и инфраструктураУдары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточенаБлэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
