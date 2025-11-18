Рейтинг@Mail.ru
На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой - РИА Новости Крым, 18.11.2025
На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой - РИА Новости Крым, 18.11.2025
На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
Вооруженные силы России уничтожили на Украине воинский эшелон с бронетехникой, а также поразили объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили на Украине воинский эшелон с бронетехникой, а также поразили объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом во вторник сообщается в сводке Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Ранее во вторник украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Днепропетровской и Харьковской областях. Вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в пригороде Днепропетровска критические повреждения получили железнодорожное депо и ремонтный цех, обслуживающий поезда.Кроме того, по словам Кулебы, повреждена инфраструктура четырех железнодорожных станций в соседней Харьковской области. Начальник облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о разрушении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском и Берестинском районах.
На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой

Ударами по Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой - Минобороны

12:20 18.11.2025 (обновлено: 12:29 18.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили на Украине воинский эшелон с бронетехникой, а также поразили объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом во вторник сообщается в сводке Минобороны.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Днепропетровской и Харьковской областях. Вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в пригороде Днепропетровска критические повреждения получили железнодорожное депо и ремонтный цех, обслуживающий поезда.
Кроме того, по словам Кулебы, повреждена инфраструктура четырех железнодорожных станций в соседней Харьковской области. Начальник облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о разрушении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском и Берестинском районах.
