На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой

2025-11-18T12:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили на Украине воинский эшелон с бронетехникой, а также поразили объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом во вторник сообщается в сводке Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Ранее во вторник украинские власти сообщили о серии мощных взрывов в Днепропетровской и Харьковской областях. Вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в пригороде Днепропетровска критические повреждения получили железнодорожное депо и ремонтный цех, обслуживающий поезда.Кроме того, по словам Кулебы, повреждена инфраструктура четырех железнодорожных станций в соседней Харьковской области. Начальник облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил о разрушении железнодорожной инфраструктуры в Лозовском и Берестинском районах.

