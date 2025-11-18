Рейтинг@Mail.ru
На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 18.11.2025
На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей
На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 18.11.2025
На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей
В Крыму на строительство систем наружного освещения вдоль дорог с апреля выделено более 200 млн рублей. Как сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов,... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T13:23
2025-11-18T13:23
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1150998220_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ccfb0935e82d99f025a8f13f420835a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на строительство систем наружного освещения вдоль дорог с апреля выделено более 200 млн рублей. Как сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов, работы ведут специалисты предприятия "Крымавтодор"."Автомобильная дорога Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью, в пределах города Красноперекопска. Освещение полностью установлено на участке протяженностью около 5 километров. Стоимость работ составила 41 млн рублей", – обозначил Аксенов один из участков.Второй участок обошелся в 82,6 млн рублей – это дорога Симферополь – Ивановка. Фонари установлены в пределах населенных пунктов Ивановка, Денисовка, Строгоновка. Степень готовности объекта – 100 процентов, а общая протяженность освещаемых участков – более 8,6 километров.Кроме того, освещение появилось на участках восточного и западного обходов Симферополя. Готовность объектов – 90 и 100% соответственно, протяженность освещаемых участков – 4,2 км. На это выделено 81 млн рублей.В планах на 2026 год – продолжение строительства систем наружного освещения в пределах населенных пунктов Ишунь, Орловка, Орловское, Воронцовка, Красный Мак и других, уточнил Аксенов. Сейчас готовятся проекты, реализацию которых обеспечат за счет республики.Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, информировал ранее Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей

В Крыму на освещение дорог с апреля выделено более 200 миллионов рублей - Аксенов

13:23 18.11.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтроительство систем наружного освещения на автомобильных дорогах Крыма
Строительство систем наружного освещения на автомобильных дорогах Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на строительство систем наружного освещения вдоль дорог с апреля выделено более 200 млн рублей. Как сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов, работы ведут специалисты предприятия "Крымавтодор".
"Автомобильная дорога Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью, в пределах города Красноперекопска. Освещение полностью установлено на участке протяженностью около 5 километров. Стоимость работ составила 41 млн рублей", – обозначил Аксенов один из участков.
Второй участок обошелся в 82,6 млн рублей – это дорога Симферополь – Ивановка. Фонари установлены в пределах населенных пунктов Ивановка, Денисовка, Строгоновка. Степень готовности объекта – 100 процентов, а общая протяженность освещаемых участков – более 8,6 километров.
Кроме того, освещение появилось на участках восточного и западного обходов Симферополя. Готовность объектов – 90 и 100% соответственно, протяженность освещаемых участков – 4,2 км. На это выделено 81 млн рублей.
В планах на 2026 год – продолжение строительства систем наружного освещения в пределах населенных пунктов Ишунь, Орловка, Орловское, Воронцовка, Красный Мак и других, уточнил Аксенов. Сейчас готовятся проекты, реализацию которых обеспечат за счет республики.
Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, информировал ранее Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук
В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство
 
