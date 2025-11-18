На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей

https://crimea.ria.ru/20251118/na-osveschennye-dorogi-v-krymu-potratili-bolee-200-millionov-rubley-1150999067.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на строительство систем наружного освещения вдоль дорог с апреля выделено более 200 млн рублей. Как сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов, работы ведут специалисты предприятия "Крымавтодор"."Автомобильная дорога Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью, в пределах города Красноперекопска. Освещение полностью установлено на участке протяженностью около 5 километров. Стоимость работ составила 41 млн рублей", – обозначил Аксенов один из участков.Второй участок обошелся в 82,6 млн рублей – это дорога Симферополь – Ивановка. Фонари установлены в пределах населенных пунктов Ивановка, Денисовка, Строгоновка. Степень готовности объекта – 100 процентов, а общая протяженность освещаемых участков – более 8,6 километров.Кроме того, освещение появилось на участках восточного и западного обходов Симферополя. Готовность объектов – 90 и 100% соответственно, протяженность освещаемых участков – 4,2 км. На это выделено 81 млн рублей.В планах на 2026 год – продолжение строительства систем наружного освещения в пределах населенных пунктов Ишунь, Орловка, Орловское, Воронцовка, Красный Мак и других, уточнил Аксенов. Сейчас готовятся проекты, реализацию которых обеспечат за счет республики.Более половины дорог в Крыму приведут в нормативное состояние в течение ближайших пяти лет, информировал ранее Аксенов в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадукВ Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантиновАнтичный проспект в Севастополе – когда закончат строительство

