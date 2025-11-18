Рейтинг@Mail.ru
На Кубани в вагоне-бытовке "накрыли" наркоцех с 7 килограммами наркотиков - РИА Новости Крым, 18.11.2025
На Кубани в вагоне-бытовке "накрыли" наркоцех с 7 килограммами наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани задержаны приезжие из других регионов россияне, которые в составе организованной группы наладили синтез наркотиков в вагоне-бытовке в станице Константиновской Курганинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Как выяснилось, подозреваемые действовали в составе организованной группы. Еще пятерых их сообщников, в том числе организаторов, задержали оперативники в Ленинградской и Новгородской областях и доставили в Краснодарский край для проведения следственных действий.Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колониюКрымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиковВ Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, наркотики, новости, уголовный кодекс
08:28 18.11.2025 (обновлено: 10:09 18.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани задержаны приезжие из других регионов россияне, которые в составе организованной группы наладили синтез наркотиков в вагоне-бытовке в станице Константиновской Курганинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
"На момент визита полицейских в вагоне-бытовке, оборудованном под наркоцех, находились двое приезжих из Новгородской области, которые занимались изготовлением смертоносного зелья. В ходе обследования помещения оперативники изъяли более 7,2 кг готового наркотика, оснащение и прекурсоры", – сообщили в полиции.
Как выяснилось, подозреваемые действовали в составе организованной группы. Еще пятерых их сообщников, в том числе организаторов, задержали оперативники в Ленинградской и Новгородской областях и доставили в Краснодарский край для проведения следственных действий.
"В настоящее время установлена их причастность к организации еще одной нарколаборатории на территории Ростовской области", – констатировали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.
