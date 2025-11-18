https://crimea.ria.ru/20251118/na-kubani-v-vagone-bytovke-nakryli-narkotsekh-s-7-kilogrammami-narkotikov-1150989850.html
На Кубани в вагоне-бытовке "накрыли" наркоцех с 7 килограммами наркотиков
На Кубани в вагоне-бытовке "накрыли" наркоцех с 7 килограммами наркотиков - РИА Новости Крым, 18.11.2025
На Кубани в вагоне-бытовке "накрыли" наркоцех с 7 килограммами наркотиков
На Кубани задержаны приезжие из других регионов россияне, которые в составе организованной группы наладили синтез наркотиков в вагоне-бытовке в станице... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T08:28
2025-11-18T08:28
2025-11-18T10:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Кубани задержаны приезжие из других регионов россияне, которые в составе организованной группы наладили синтез наркотиков в вагоне-бытовке в станице Константиновской Курганинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Как выяснилось, подозреваемые действовали в составе организованной группы. Еще пятерых их сообщников, в том числе организаторов, задержали оперативники в Ленинградской и Новгородской областях и доставили в Краснодарский край для проведения следственных действий.Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колониюКрымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиковВ Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
На Кубани в вагоне-бытовке "накрыли" наркоцех с 7 килограммами наркотиков
