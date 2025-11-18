https://crimea.ria.ru/20251118/krym--sostavnaya-chast-nashey-strany-verkhovnyy-muftiy-rossii-1151011718.html

Крым – составная часть нашей страны: Верховный муфтий России

Крым – составная часть нашей страны: Верховный муфтий России

Съезд Центрального духовного управления мусульман в Уфе в этом году посвящен 45-летию служения на ниве ислама Верховного муфтия России Талгата Таджуддина... РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Съезд Центрального духовного управления мусульман в Уфе в этом году посвящен 45-летию служения на ниве ислама Верховного муфтия России Талгата Таджуддина. Беседу с ним в эфире радио "Спутник в Крыму" вел Радик Амиров в программе "Крымский орнамент"."…Члены президиума, прихожане, и даже Совет по делам религии, предложили мою кандидатуру для избрания председателем Духовного управления. Я почти полтора года не соглашался, потому что осознавал ответственность и перед прихожанами, перед теми, кто выдвигает, перед государством…, потому что тогда мне было всего 32 года…", – вспоминает Талгат Таджуддин.Нелегким периодом было советское время для религиозных деятелей."Тогда одно единственное духовное учебное заведение было в Бухаре и там училось 50 студентов всего. А мусульман тогда в Советском Союзе было более 70 миллионов. И вот с этого началось. Потом и другие программы, и открытие мечетей и новых учебных заведений", – рассказал Верховный муфтий РФ.Также он вспоминает, как в 1994 году был особый напор экстремистов."…По всей стране шли расколы. Главные исламские центры… пытались противостоять им. В 90-х годах … такая обстановка была. Даже были попытки захвата храмов, духовных управлений… Но в середине 90-х годов все-таки восторжествовала истина. И уже не только соответственными духовными управлениями религиозных общин, но и при содействии органов государственной власти, порядок все-таки наводился. За эти прошедшие 25 лет у нас много мероприятий. И не только я, но и главы регионов, например, Северного Кавказа духовное управление, Центральное духовное управление мусульман России и другие крупнейшие духовные управления, встречаемся, мы входим все в Международный Совет России, возглавляемый святейшим Патриархом Кириллом. И эти встречи посвящены обсуждению насущных проблем, сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей", – рассказывает гость эфира.По просьбе и настоянию Международного Совета России сейчас введены курсы по истории и культуре традиционных конфессий, отметил он, а также разработана целая программа с 2026 года во всех учебных заведениях страны с 5 класса по укреплению и сохранению духовно-нравственных ценностей народов России, в которой напрямую речь ведется о том, каков смысл жизни, и о роли традиционных конфессий России в жизни общества.Крым же, по словам главы Центрального духовного управления мусульман, это, несомненно, составная часть России."Это – исконные территории того огромного союза, который сложился за последние века. И мы уже, мусульмане нашей страны, прекрасно это сознаем, что это по воле Всевышнего. Мы никогда не были ни колонией, ни захваченной территорией, произошел тот союз взаимопонимания, мира и согласия, который выстрадан в веках. Судьба всего человечества зависит от взаимопонимания, мира и согласия между народами и странами вот этого очень хрупкого и, оказывается, очень маленького мира", – подытожил духовный деятель.Справка:Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин родился 12 октября 1948 года в Казани.В 1973 году с отличием окончил медресе (мусульманское учебное заведение) "Мир Араб" в Бухаре (Узбекистан), в 1978 году – общебогословский факультет египетского исламского университета "Аль-Азхар" в Каире (Египет).В 1973 году был избран вторым имамом-хатыбом Казанской соборной мечети "Аль-Марджани", в 1978 году – первым.19 июня 1980 года Талгат Сафа Таджуддин был избран Верховным муфтием и председателем Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС).В середине 1980-х годов под руководством Таджуддина началось возрождение исламской жизни в СССР: в Казани был переиздан Коран, открылись мусульманские храмы в Поволжье и Сибири, началась реконструкция Соборной мечети в Москве.В октябре 1989 года в Уфе было открыто медресе имени Ризаэтдина ибн Фахретдина (сейчас Российский исламский университет).В октябре 1989 года в Уфе было открыто медресе имени Ризаэтдина ибн Фахретдина (сейчас Российский исламский университет).В мае 1990 года на совещании глав духовных управлений мусульман СССР Талгат Таджуддин был избран председателем Управления международных связей мусульманских организаций СССР (с 1991 года – Ассоциация внешних связей мусульманских организаций).В июне 1990 года на пятом съезде мусульман Европейской части СССР и Сибири Таджуддин был переизбран муфтием и председателем ДУМЕС. Ему было присвоено высшее духовное мусульманское звание – шейх-уль-ислам.В 1992 году на шестом чрезвычайном съезде мусульман России было принято решение о преобразовании структуры ДУМЕС в Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ (с 2000 года – Центральное духовное управление мусульман России, ЦДУМ России). Крупные региональные религиозные центры (мухтасибаты) были преобразованы в духовные управления мусульман, и введен сан верховного муфтия, который был присвоен Таджуддину абсолютным большинством голосов участников съезда.В 1995 году меджлисом (съездом) мусульман России и европейских стран СНГ Таджуддин был избран верховным муфтием России и председателем ЦДУМ.В разные годы Талгат Таджуддин являлся официальным представителем мусульман РФ в ЮНЕСКО, Организации Исламской конференции (с 2011 года – Организация исламского сотрудничества), членом правления Советского фонда мира, председателем Ассоциации внешних связей мусульманских организаций СНГ, членом российского организационного комитета "Победа", Совета глав конфессий России при президенте РФ и других организаций.В настоящее время является по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, членом президиума Межрелигиозного совета России, членом Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".Талгат Тахджуддин награжден орденом Дружбы (1998), орденом Почета (2008), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013) и III степени (2019), благодарностью президента РФ (2023). Талгат Тахджуддин награжден орденом Дружбы (1998), орденом Почета (2008), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013) и III степени (2019), благодарностью президента РФ (2023). Имеет ряд конфессиональных наград: ордена Русской православной церкви – орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2009), ордена Славы и чести II степени (2013) и I степени (2018), а также орден ЦДУМ России "Аль-'Иззат" (2018).Награжден рядом общественных, ведомственных и региональных наград.Талгат Таджуддин женат. У него пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

