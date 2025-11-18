Рейтинг@Mail.ru
"Кот в мешке": Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа - РИА Новости Крым, 18.11.2025
"Кот в мешке": Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа
"Кот в мешке": Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа - РИА Новости Крым, 18.11.2025
"Кот в мешке": Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа
Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал принятую по инициативе США резолюцию Совбеза всемирной организации по Газе. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T06:14
2025-11-18T06:23
василий небензя
сектор газа
палестина
израиль
ближний восток
в мире
совет безопасности оон
политика
внешняя политика
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал принятую по инициативе США резолюцию Совбеза всемирной организации по Газе. Об этом пишет РИА Новости.Во вторник СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".Дипломат назвал голосование "печальным днем для Совета".Он также не исключил, что этот документ может стать "ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории" и превратится в приговор "к двухгосударственному решению".При этом постпред России при ООН акцентировал, что исполнение плана президента США целиком ложится на его авторов и сторонников.Он пояснил, что и сегодня принятая резолюция по Газе не вносит ясности в вопрос о передаче контроля над анклавом под контроль палестинцев и не подтверждает фундаментальные решения и принципы, в первую очередь формулу двух государств. Соглашение о прекращении огня13 октября в Египте состоялась церемония подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС. Документ подписал президент США Дональд Трамп, заявив, что эта сделка была "крупнейшей и самой сложной", но теперь наступил мир и Ближний Восток не станет очагом третьей мировой войны.Перед церемонией ХАМАС освободил 20 израильских заложников и пообещал передать Израилю тела погибших. В свою очередь Израиль освободил почти две тысячи заключенных, преимущественно палестинцев.В тот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу статуэтку в виде золотого голубя мира как символ достижения перемирия по Газе.Соглашение о прекращении огня, подписанное 13 октября в Шарм-эль-Шейхе, закрепило договоренности о прекращении огня, достигнутые 10 октября Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.Уже на следующий день, 14 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня после того, как несколько палестинцев были убиты в анклаве израильскими военными. Израильская сторона в ответ заявила, что огонь открыли для устранения угрозы по неизвестным, которые приблизились к их позициям, что являлось нарушением соглашения.Позже Израиль заявил о несоблюдении ХАМАС соглашения о передаче тел заложников и предупредил, что из-за этого поставки гуманитарной помощи в Газу могут быть сокращены или задержаны.Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о том, чтобы позволить Израилю возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС не будет выполнять свою часть сделки.
сектор газа
палестина
израиль
ближний восток
россия
василий небензя, сектор газа, палестина, израиль, ближний восток, в мире, совет безопасности оон, политика, внешняя политика, россия, новости
"Кот в мешке": Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа

Небензя назвал принятую по инициативе США резолюцию по Газе "котом в мешке"

06:14 18.11.2025 (обновлено: 06:23 18.11.2025)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал принятую по инициативе США резолюцию Совбеза всемирной организации по Газе. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".
Дипломат назвал голосование "печальным днем для Совета".

"Мы (Россия- ред.) исходили из того, что резолюция должна отражать общепризнанную международно-правовую основу, подтверждать фундаментальные решения и принципы, в первую очередь краеугольную формулу двух государств для двух народов... Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ – это очередной кот в мешке", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Он также не исключил, что этот документ может стать "ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории" и превратится в приговор "к двухгосударственному решению".
При этом постпред России при ООН акцентировал, что исполнение плана президента США целиком ложится на его авторов и сторонников.
Он пояснил, что и сегодня принятая резолюция по Газе не вносит ясности в вопрос о передаче контроля над анклавом под контроль палестинцев и не подтверждает фундаментальные решения и принципы, в первую очередь формулу двух государств.

Соглашение о прекращении огня

13 октября в Египте состоялась церемония подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС. Документ подписал президент США Дональд Трамп, заявив, что эта сделка была "крупнейшей и самой сложной", но теперь наступил мир и Ближний Восток не станет очагом третьей мировой войны.
Перед церемонией ХАМАС освободил 20 израильских заложников и пообещал передать Израилю тела погибших. В свою очередь Израиль освободил почти две тысячи заключенных, преимущественно палестинцев.
В тот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу статуэтку в виде золотого голубя мира как символ достижения перемирия по Газе.
Соглашение о прекращении огня, подписанное 13 октября в Шарм-эль-Шейхе, закрепило договоренности о прекращении огня, достигнутые 10 октября Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.
Уже на следующий день, 14 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня после того, как несколько палестинцев были убиты в анклаве израильскими военными. Израильская сторона в ответ заявила, что огонь открыли для устранения угрозы по неизвестным, которые приблизились к их позициям, что являлось нарушением соглашения.
Позже Израиль заявил о несоблюдении ХАМАС соглашения о передаче тел заложников и предупредил, что из-за этого поставки гуманитарной помощи в Газу могут быть сокращены или задержаны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о том, чтобы позволить Израилю возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС не будет выполнять свою часть сделки.
Василий НебензяСектор ГазаПалестинаИзраильБлижний ВостокВ миреСовет безопасности ООНПолитикаВнешняя политикаРоссияНовости
 
