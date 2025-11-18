https://crimea.ria.ru/20251118/kot-v-meshke-sovbez-oon-prinyal-rezolyutsiyu-po-sektoru-gaza-1150988429.html

"Кот в мешке": Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал принятую по инициативе США резолюцию Совбеза всемирной организации по Газе. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T06:14

2025-11-18T06:14

2025-11-18T06:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал принятую по инициативе США резолюцию Совбеза всемирной организации по Газе. Об этом пишет РИА Новости.Во вторник СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".Дипломат назвал голосование "печальным днем для Совета".Он также не исключил, что этот документ может стать "ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории" и превратится в приговор "к двухгосударственному решению".При этом постпред России при ООН акцентировал, что исполнение плана президента США целиком ложится на его авторов и сторонников.Он пояснил, что и сегодня принятая резолюция по Газе не вносит ясности в вопрос о передаче контроля над анклавом под контроль палестинцев и не подтверждает фундаментальные решения и принципы, в первую очередь формулу двух государств. Соглашение о прекращении огня13 октября в Египте состоялась церемония подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС. Документ подписал президент США Дональд Трамп, заявив, что эта сделка была "крупнейшей и самой сложной", но теперь наступил мир и Ближний Восток не станет очагом третьей мировой войны.Перед церемонией ХАМАС освободил 20 израильских заложников и пообещал передать Израилю тела погибших. В свою очередь Израиль освободил почти две тысячи заключенных, преимущественно палестинцев.В тот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил Трампу статуэтку в виде золотого голубя мира как символ достижения перемирия по Газе.Соглашение о прекращении огня, подписанное 13 октября в Шарм-эль-Шейхе, закрепило договоренности о прекращении огня, достигнутые 10 октября Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.Уже на следующий день, 14 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня после того, как несколько палестинцев были убиты в анклаве израильскими военными. Израильская сторона в ответ заявила, что огонь открыли для устранения угрозы по неизвестным, которые приблизились к их позициям, что являлось нарушением соглашения.Позже Израиль заявил о несоблюдении ХАМАС соглашения о передаче тел заложников и предупредил, что из-за этого поставки гуманитарной помощи в Газу могут быть сокращены или задержаны.Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о том, чтобы позволить Израилю возобновить военные действия в Газе, если ХАМАС не будет выполнять свою часть сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем ВостокеНетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору ГазаКак будет развиваться ситуация в Газе – Вэнс сделал заявление

2025

Новости

