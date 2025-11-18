https://crimea.ria.ru/20251118/kakoy-segodnya-prazdnik-18-noyabrya-1132816241.html

Какой сегодня праздник: 18 ноября

18 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В России отмечают День рождения Деда Мороза, в мире учатся правильно принимать противомикробные препараты. 326 лет назад Петр I издал указ о рекрутинговом наборе военнослужащих, а 183 года назад был издан указ о строительстве первого разводного моста через Неву. В этот день родились создатель прародителя фотографии Луи Дагер, летчик-полярник Михаил Водопьянов и режиссер Эльдар Рязанов.Что празднуют в мире18 ноября в Великом Устюге проходит празднование Дня рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день на вотчину символа Нового года приходит настоящая зима. На главной площади города проходят торжественные мероприятия. Обязательная часть мероприятия – включение гирлянд на главной Новогодней елке страны.18 ноября стартует Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. Мероприятие учреждено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году для привлечения внимания к последствиям необоснованного применения антибиотиков. В России в рамках мероприятия проводятся круглые столы, семинары и лекции с участием представителей ВОЗ, Минздрава РФ и Роспотребнадзора.Еще сегодня День придумывания секретов, День кнопочного телефона, День яблочного сидра. Именины у Тихона, Григория, Галактиона.Знаменательные события18 ноября 1699 года Петр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты "изо всяких вольных людей". Эту дату можно назвать началом создания регулярной российской армии, находящейся на содержании государства. С этой даты она формировалась из добровольцев, которые получали ежегодное жалование, а также хлебные и кормовые пайки. По итогам первого набора были образованы три пехотные дивизии, также велся отбор кавалеристов.Указ о строительстве первого разводного моста через Неву в Санкт-Петербурге был издан 18 ноября 1842 года. Автором проекта выступил инженер Станислав Кербедз, применивший арочные конструкции из чугуна. Известный архитектор Александр Брюллов, также участвовавший в строительстве, украсил мост миниатюрной часовней Николая Чудотворца, газовыми фонарями и красивой чугунной оградой с трезубцами Нептуна и фигурками морских коньков. Строительство моста завершилось в 1850 году, его длина составила 331 метр, ширина проезжей части – 18 метров, а тротуаров – 3 метра.Первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж 18 ноября 1870 года. В Туре послания для осажденного Парижа фотографировались с большим уменьшением, пленку прикрепляли к почтовому голубю. За один перелет птица могла доставить до двух десятков таких посланий. В Париже письма открепляли и расшифровывали. Осаждавшие французскую столицу немцы боролись с пернатыми почтальонами при помощи соколов. Чтобы спасти голубей от уничтожения, французы приноровились прикреплять на их хвостовые перья маленькие свистки. Соколы боялись "свистящих" птиц и не нападали.Заезд первого в мире мотоцикла состоялся в Германии 18 ноября 1885 года в пригороде Штутгарта. Из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм проехала оригинального вида конструкция, рама и колеса которой были выполнены из дерева, вместо резиновых покрышек располагались прибитые к ободу металлические листы. Агрегат был снабжен двигателям внутреннего сгорания мощностью 0,5 л.с. и мог развивать скорость до 12 км/ч. Автором прародителя всех мотоциклов стал Адольф Даймлер, сын создателя автомобилей Готлиба Даймлера.Кто родился18 ноября 1787 года родился французский художник, один из создателей фотографии Луи Дагер. В 16 лет юноша уезжает в Париж, где устраивается работать в театральную мастерскую "Гранд Опера" Деготти создателем декораций. Здесь он раскрывает художественный талант и быстро превосходит своего учителя, создавая прекрасные панорамы Рима, Лондона и других европейских городов. Но вскоре Луи оставляет работу в театре и изучает производство фотографии. Он экспериментируем с химическими веществами, а в 1837 году получает способ фиксации изображения. Так появился предшественник фотографии – дагерротип. Изобретение, позволявшее за полчаса запечатлеть пейзаж, натуру или человека принесло Дагеру известность и богатство.18 ноября 1899 года родился летчик, участник спасения экипажа ледокола "Челюскин" Михаил Водопьянов. За участие в спасательной операции экипажа терпевшего крушение ледокола в марте-апреле 1934 года Водопьянов был удостоен звания Героя Советского Союза. Через два года он возглавил арктические полеты, стал первым в мире летчиком, совершившим посадку на Северном полюсе и доставившим туда членов полярной экспедиции. В годы Великой Отечественной войны участвовал в налетах на Берлин. После войны продолжил службу, в 1948-1950 гг. был участником военных высокоширотных экспедиций "Север-1", "Север-2", и арктических исследований.18 ноября 1927 года родился советский и российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, Народный артист СССР Эльдар Рязанов. Творения Рязанова давно стали классикой отечественного кинематографа и вошли в "Золотой фонд". Такие разные, но всеми любимые, разобранные зрителями на цитаты, ленты "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Берегись автомобиля", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Служебный роман" и многие другие стали настоящей летописью эпохи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

