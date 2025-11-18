Рейтинг@Mail.ru
Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
В России 18 ноября отмечают день рождения Деда Мороза. Традиция эта появилась в Великом Устюге в 2005 году. РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В России 18 ноября отмечают день рождения Деда Мороза. Традиция эта появилась в Великом Устюге в 2005 году.Верите ли вы в Деда Мороза и какое ваше самое заветное желание он исполнил? С таким вопросом корреспонденты РИА Новости Крым обратились к жителям и гостям крымской столицы. Большинство крымчан уверены: главное верить и мечтать. И тогда добрый волшебник исполнит самое сокровенное желание. Подробнее – в нашем видео.
опрос, видео, праздники и памятные даты, дед мороз, новый год, общество, видео
Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан

Крымчане в день рождения Деда Мороза поделились историями об исполнении желаний – видео

20:55 18.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В России 18 ноября отмечают день рождения Деда Мороза. Традиция эта появилась в Великом Устюге в 2005 году.
Верите ли вы в Деда Мороза и какое ваше самое заветное желание он исполнил? С таким вопросом корреспонденты РИА Новости Крым обратились к жителям и гостям крымской столицы. Большинство крымчан уверены: главное верить и мечтать. И тогда добрый волшебник исполнит самое сокровенное желание. Подробнее – в нашем видео.
