https://crimea.ria.ru/20251118/kakie-zhelaniya-ispolnyaet-ded-moroz--istorii-krymchan-1151007830.html
Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
В России 18 ноября отмечают день рождения Деда Мороза. Традиция эта появилась в Великом Устюге в 2005 году. РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T20:55
2025-11-18T20:55
2025-11-18T20:40
опрос
видео
праздники и памятные даты
дед мороз
новый год
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151009102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29079811329fa02ad6b384d998447481.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В России 18 ноября отмечают день рождения Деда Мороза. Традиция эта появилась в Великом Устюге в 2005 году.Верите ли вы в Деда Мороза и какое ваше самое заветное желание он исполнил? С таким вопросом корреспонденты РИА Новости Крым обратились к жителям и гостям крымской столицы. Большинство крымчан уверены: главное верить и мечтать. И тогда добрый волшебник исполнит самое сокровенное желание. Подробнее – в нашем видео.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День рождения Деда Мороза – цифры и фактыНовый год в Антарктике: крымчанка встретила праздник в экспедицииНароды Крыма рассказали о своих новогодних традициях и кухне
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151009102_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01de41d2fa261e2b8a27ee815c465959.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опрос, видео, праздники и памятные даты, дед мороз, новый год, общество, видео
Какие желания исполняет Дед Мороз – истории крымчан
Крымчане в день рождения Деда Мороза поделились историями об исполнении желаний – видео