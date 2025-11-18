https://crimea.ria.ru/20251118/gripp-i-orvi-nastupayut-v-rossii-rastet-zabolevaemost--1150999258.html

Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость

Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость

18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, отмечается увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона, что делает вакцинацию актуальной и эффективной в профилактике тяжелых форм заболевания, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Число случаев заболеваемости COVID‑19 за минувшую семидневку составило 7,1 тысяча.На данный момент от гриппа и ОРВИ привито 45,2% населения страны. Для защиты от простуды Роспотребнадзор призывает соблюдать общие меры профилактики.Как сообщалось, на Крымском полуострове также отмечается рост заболеваемости. На последней неделе в республике число заболевших выросло на 11,9% в Севастополе - на 22%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИВакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься

