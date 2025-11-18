Рейтинг@Mail.ru
Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/gripp-i-orvi-nastupayut-v-rossii-rastet-zabolevaemost--1150999258.html
Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
Сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, отмечается увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T13:33
2025-11-18T13:28
орви
грипп
здравоохранение в россии
роспотребнадзор
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_d70bd46d2e0e24d1302331dd2a2ca7be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, отмечается увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона, что делает вакцинацию актуальной и эффективной в профилактике тяжелых форм заболевания, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Число случаев заболеваемости COVID‑19 за минувшую семидневку составило 7,1 тысяча.На данный момент от гриппа и ОРВИ привито 45,2% населения страны. Для защиты от простуды Роспотребнадзор призывает соблюдать общие меры профилактики.Как сообщалось, на Крымском полуострове также отмечается рост заболеваемости. На последней неделе в республике число заболевших выросло на 11,9% в Севастополе - на 22%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИВакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fc9337e696f0ebde58cf51939a48a5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орви, грипп, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, новости
Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость

Роспотребнадзор: в России зафиксирован сезонный рост заболеваемостью ОРВИ и гриппом

13:33 18.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, отмечается увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"За неделю зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заболевания гриппом. При этом заболеваемость ОРВИ также демонстрирует тенденцию к росту", - говорится в сообщении.
Среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона, что делает вакцинацию актуальной и эффективной в профилактике тяжелых форм заболевания, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Число случаев заболеваемости COVID‑19 за минувшую семидневку составило 7,1 тысяча.
На данный момент от гриппа и ОРВИ привито 45,2% населения страны. Для защиты от простуды Роспотребнадзор призывает соблюдать общие меры профилактики.
Как сообщалось, на Крымском полуострове также отмечается рост заболеваемости. На последней неделе в республике число заболевших выросло на 11,9% в Севастополе - на 22%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИ
Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку
ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
 
ОРВИГриппЗдравоохранение в РоссииРоспотребнадзорНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении
13:49Суд в Балашихе арестовал мать за жестокое убийство 6-летнего сына
13:33Грипп и ОРВИ наступают: в России растет заболеваемость
13:23На освещенные дороги в Крыму потратили более 200 миллионов рублей
13:12В Крыму чиновник сядет на 5 лет за мошенничество с грантами на миллионы
13:11Новости СВО: Киев несет тяжелые потери в людях и технике
13:00В Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу
12:47Названы победители Международного конкурса фотожурналистики им. Стенина
12:39В Симферополе "эвакуировали" крупный ТЦ
12:31Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС
12:20На Украине уничтожен воинский эшелон с бронетехникой
12:13Нечаевка и Цегельное перешли под контроль России
12:08Цена товара на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты - ЦБ
11:57Непогода остановила паром в Севастополе
11:51Уиткофф встретится с Зеленским в Турции
11:38В Севастополе построят новый историко-культурный променад
11:21В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
11:12Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
11:03Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела
10:52Зеленский полетит в Турцию для "активизации переговоров"
Лента новостейМолния