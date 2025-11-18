Рейтинг@Mail.ru
ФСБ в Крыму перекрыла канал нелегальной миграции на полуостров - РИА Новости Крым, 18.11.2025
ФСБ в Крыму перекрыла канал нелегальной миграции на полуостров
ФСБ в Крыму перекрыла канал нелегальной миграции на полуостров - РИА Новости Крым, 18.11.2025
ФСБ в Крыму перекрыла канал нелегальной миграции на полуостров
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали гражданина одной из республик Центральной Азии и трех россиян, которые организовали канал... РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали гражданина одной из республик Центральной Азии и трех россиян, которые организовали канал нелегальной миграции на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.Ранее в Крыму двух организаторов незаконной миграции приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 165 тысяч рублей.
ФСБ в Крыму перекрыла канал нелегальной миграции на полуостров

ФСБ в Крыму задержала трех россиян и иностранца за организацию канала нелегальной миграции

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали гражданина одной из республик Центральной Азии и трех россиян, которые организовали канал нелегальной миграции на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Подельники находили иностранных граждан, желающих нелегально трудоустроиться и проживать на территории полуострова, а затем занимались организацией их фиктивной постановки на миграционный учет и получением патентов для осуществления трудовой деятельности. Далее иностранцы были задействованы на различных строительных объектах", - говорится в сообщении.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее в Крыму двух организаторов незаконной миграции приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 165 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Канал нелегальной миграции накрыли в Крыму
Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов
Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымНовости КрымаНелегальные мигрантыЗакон и правоВидео
 
