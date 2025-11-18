https://crimea.ria.ru/20251118/fsb-v-krymu-perekryla-kanal-nelegalnoy-migratsii-na-poluostrov-1150991474.html

ФСБ в Крыму перекрыла канал нелегальной миграции на полуостров

ФСБ в Крыму перекрыла канал нелегальной миграции на полуостров - РИА Новости Крым, 18.11.2025

ФСБ в Крыму перекрыла канал нелегальной миграции на полуостров

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали гражданина одной из республик Центральной Азии и трех россиян, которые организовали канал... РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали гражданина одной из республик Центральной Азии и трех россиян, которые организовали канал нелегальной миграции на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им грозит до десяти лет лишения свободы.Ранее в Крыму двух организаторов незаконной миграции приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 165 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канал нелегальной миграции накрыли в КрымуИз России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России

