Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные
Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные
Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T06:39
2025-11-18T06:47
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
происшествия
атаки всу
новые регионы россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1150988982_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_6f51c3941afb2d69ab515599e962f3d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Профильные ведомства работают в экстренном режиме, уточнил Пушилин.Накануне сообщалось, что город Горловка в ДНР остался без света. По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается.
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
1920
1920
true
донецкая народная республика (днр), денис пушилин, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, атаки всу, новые регионы россии, новости
Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные

В Донбассе после ударов ВСУ повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС – Пушилин

06:39 18.11.2025 (обновлено: 06:47 18.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему Республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции", - написал он в Telegram.

Профильные ведомства работают в экстренном режиме, уточнил Пушилин.
Накануне сообщалось, что город Горловка в ДНР остался без света. По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается.
