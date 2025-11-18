https://crimea.ria.ru/20251118/dve-tes-povrezhdeny-v-donbasse--net-sveta-i-ostanovilis-kotelnye-1150988721.html

Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Профильные ведомства работают в экстренном режиме, уточнил Пушилин.Накануне сообщалось, что город Горловка в ДНР остался без света. По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

