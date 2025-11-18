https://crimea.ria.ru/20251118/dve-tes-povrezhdeny-v-donbasse--net-sveta-i-ostanovilis-kotelnye-1150988721.html
Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные
Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные
Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T06:39
2025-11-18T06:39
2025-11-18T06:47
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
происшествия
атаки всу
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1150988982_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_6f51c3941afb2d69ab515599e962f3d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Зуевская и Старобешевская теплоэлектростанции повреждены в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Профильные ведомства работают в экстренном режиме, уточнил Пушилин.Накануне сообщалось, что город Горловка в ДНР остался без света. По информации РИА Новости, электричество также пропало в нескольких районах Донецка. О причинах отключения электроэнергии не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1150988982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acb44ce00c3b51a2316fb83bf3de7405.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), денис пушилин, события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, атаки всу, новые регионы россии, новости
Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные
В Донбассе после ударов ВСУ повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС – Пушилин
06:39 18.11.2025 (обновлено: 06:47 18.11.2025)