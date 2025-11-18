Рейтинг@Mail.ru
День рождения Деда Мороза – цифры и факты - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251118/den-rozhdeniya-deda-moroza--infografika-1141909128.html
День рождения Деда Мороза – цифры и факты
День рождения Деда Мороза – цифры и факты - РИА Новости Крым, 18.11.2025
День рождения Деда Мороза – цифры и факты
Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя, того, кто поздравляет детей с любимым праздником. Но один день году – в свой собственный день РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T07:21
2025-11-18T07:21
инфографика
дед мороз
новый год
праздники и памятные даты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1e/1119111773_0:100:1620:1011_1920x0_80_0_0_b74a75d87cee497ca7676116df34c879.jpg
Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя, того, кто поздравляет детей с любимым праздником. Но один день году – в свой собственный день рождения, который в России отмечают 18 ноября – Дед Мороз сам получает поздравления. В городах, где расположены его резиденции, работает специальная почта – каждый может отправить Дедушке открытку с поздравлениями.На официально признанной родине Деда Мороза – в Великом Устюге – разворачиваются масштабные праздничные гуляния, которые завершаются зажжением огней на первой в году новогодней елке.Традиция отмечать день рождения возникла в Великом Устюге в 2005 году. Сколько лет Деду Морозу на самом деле, посчитать очень сложно – особенно учитывая все предыдущие образы, в которых знали волшебника. Поэтому при праздновании никто не считает, какой год пошел Деду Морозу – он появился очень давно и сменил столько имен и обличий, что узнать его точную дату рождения уже вряд ли кому-то удастся.Интересные факты о самом любимом детском волшебнике в России – в инфографике РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1e/1119111773_72:0:1512:1080_1920x0_80_0_0_fc75be30fb06555e85019627219f240b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дед мороз, новый год, праздники и памятные даты, общество, инфографика
День рождения Деда Мороза – цифры и факты

18 ноября в России отмечается День рождения Деда Мороза

07:21 18.11.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя, того, кто поздравляет детей с любимым праздником. Но один день году – в свой собственный день рождения, который в России отмечают 18 ноября – Дед Мороз сам получает поздравления. В городах, где расположены его резиденции, работает специальная почта – каждый может отправить Дедушке открытку с поздравлениями.
На официально признанной родине Деда Мороза – в Великом Устюге – разворачиваются масштабные праздничные гуляния, которые завершаются зажжением огней на первой в году новогодней елке.
Традиция отмечать день рождения возникла в Великом Устюге в 2005 году. Сколько лет Деду Морозу на самом деле, посчитать очень сложно – особенно учитывая все предыдущие образы, в которых знали волшебника. Поэтому при праздновании никто не считает, какой год пошел Деду Морозу – он появился очень давно и сменил столько имен и обличий, что узнать его точную дату рождения уже вряд ли кому-то удастся.
Интересные факты о самом любимом детском волшебнике в России – в инфографике РИА Новости Крым.
День рождения Деда МорозаДень рождения Деда Мороза
 
ИнфографикаДед МорозНовый годПраздники и памятные датыОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:4413 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенком
07:32Ночная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией
07:21День рождения Деда Мороза – цифры и факты
07:02Корабли США в Карибском море: начало войны с Венесуэлой или блеф
06:47Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
06:39Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные
06:14"Кот в мешке": Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа
00:01Выше +20 и штормовой ветер: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 18 ноября
22:42Подписание Путиным новых законов и вооружение Киеву от Франции: главное
22:28Витаминный бум: в Севастополе собрали 1,2 тысячи тонн фруктов и ягод
22:04Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"
21:48Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам
21:31Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников
21:08В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба
20:47В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох
20:32В Крыму налоговая взыскала с артистов и аниматоров больше 20 млн рублей
20:07Из-за пожара под Одессой эвакуируют жителей приграничных румынских сел
19:51Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
19:27Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму
Лента новостейМолния