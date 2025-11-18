https://crimea.ria.ru/20251118/den-rozhdeniya-deda-moroza--infografika-1141909128.html

День рождения Деда Мороза – цифры и факты

Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя, того, кто поздравляет детей с любимым праздником. Но один день году – в свой собственный день

Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя, того, кто поздравляет детей с любимым праздником. Но один день году – в свой собственный день рождения, который в России отмечают 18 ноября – Дед Мороз сам получает поздравления. В городах, где расположены его резиденции, работает специальная почта – каждый может отправить Дедушке открытку с поздравлениями.На официально признанной родине Деда Мороза – в Великом Устюге – разворачиваются масштабные праздничные гуляния, которые завершаются зажжением огней на первой в году новогодней елке.Традиция отмечать день рождения возникла в Великом Устюге в 2005 году. Сколько лет Деду Морозу на самом деле, посчитать очень сложно – особенно учитывая все предыдущие образы, в которых знали волшебника. Поэтому при праздновании никто не считает, какой год пошел Деду Морозу – он появился очень давно и сменил столько имен и обличий, что узнать его точную дату рождения уже вряд ли кому-то удастся.Интересные факты о самом любимом детском волшебнике в России – в инфографике РИА Новости Крым.

