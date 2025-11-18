Рейтинг@Mail.ru
ЧП на газопроводе в Омской области – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/chp-na-gazoprovode-v-omskoy-oblasti--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1150991034.html
ЧП на газопроводе в Омской области – что известно к этому часу
ЧП на газопроводе в Омской области – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 18.11.2025
ЧП на газопроводе в Омской области – что известно к этому часу
Авария с последующим возгоранием произошла на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омской области, огнеборцы продолжают ликвидацию... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T09:25
2025-11-18T09:25
омская область
новости
пожар
происшествия
газопровод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Авария с последующим возгоранием произошла на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омской области, огнеборцы продолжают ликвидацию пожара, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.На месте аварии работают сотрудники МЧС, газового хозяйства и органов власти.По словам Хоценко, котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. Часть промышленных предприятий региона временно отключены от газоснабжения."Задача - в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме. По информации специалистов "Газпрома", срок восстановления займет до суток", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
омская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омская область, новости, пожар, происшествия, газопровод
ЧП на газопроводе в Омской области – что известно к этому часу

Авария и возгорание произошли на газопроводе под Омском – пострадавших нет

09:25 18.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Авария с последующим возгоранием произошла на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омской области, огнеборцы продолжают ликвидацию пожара, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
"В 8:16 по местному времени (5:16 мск) в поле недалеко от села Ростовка Омского района произошло возгорание из-за аварии на участке магистрального газопровода. В данный момент пожар локализован, пострадавших нет. Жителям Омского района и другим муниципалитетам ничего не угрожает", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
На месте аварии работают сотрудники МЧС, газового хозяйства и органов власти.
По словам Хоценко, котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. Часть промышленных предприятий региона временно отключены от газоснабжения.
"Задача - в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме. По информации специалистов "Газпрома", срок восстановления займет до суток", - добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Омская областьНовостиПожарПроисшествияГазопровод
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21В Донбассе после атаки ВСУ без света остаются 65% потребителей
11:12Турист заблудился в тумане на горе Аю-Даг в Крыму
11:03Жестокое убийство ребенка в Балашихе: возбуждено два уголовных дела
10:52Зеленский полетит в Турцию для "активизации переговоров"
10:29Курортный потенциал Крыма презентуют в Сибири
10:21Беспилотники атаковали предприятие и электроподстанцию под Тамбовом
10:10Удары по Украине: в Днепропетровске и других регионах гремели взрывы
10:00ФСБ задержала двух украинских шпионок в Херсонской области
09:49ФСБ в Крыму перекрыла канал нелегальной миграции на полуостров
09:25ЧП на газопроводе в Омской области – что известно к этому часу
09:14Пригород Симферополя и Южный берег Крыма частично остались без света
08:28На Кубани в вагоне-бытовке "накрыли" наркоцех с 7 килограммами наркотиков
08:13Зангезурский коридор: что он даст США и так ли нужен региону – мнение
07:4413 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенком
07:32Ночная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией
07:21День рождения Деда Мороза – цифры и факты
07:02Корабли США в Карибском море: начало войны с Венесуэлой или блеф
06:47Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
06:39Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные
06:14"Кот в мешке": Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа
Лента новостейМолния