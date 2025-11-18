https://crimea.ria.ru/20251118/chp-na-gazoprovode-v-omskoy-oblasti--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1150991034.html

ЧП на газопроводе в Омской области – что известно к этому часу

2025-11-18T09:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Авария с последующим возгоранием произошла на подземном участке магистрального газопровода в поселке Ростовка Омской области, огнеборцы продолжают ликвидацию пожара, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.На месте аварии работают сотрудники МЧС, газового хозяйства и органов власти.По словам Хоценко, котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам. Часть промышленных предприятий региона временно отключены от газоснабжения."Задача - в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме. По информации специалистов "Газпрома", срок восстановления займет до суток", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

омская область, новости, пожар, происшествия, газопровод