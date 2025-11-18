https://crimea.ria.ru/20251118/blagoustroystvo-parkov-i-skverov-simferopolya-kogda-dodelayut-1151009708.html

Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделают

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Благоустройство Детского парка и парковой зоны у Нижнего пруда возле радиорынка в Симферополе выполнено на 87%, парка имени Гагарина – на 20%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении информационной политики администрации крымской столицы.На сегодняшний день там установили 8,5 тысячи погонных метров бортового камня, уложили около 11 тысяч квадратных метров плитки различного типа, реставрировали более 170 погонных метров заборного ограждения, уложили свыше 1,5 тысячи "квадратов" нового асфальтового покрытия и более 1 тыс. квадратных метров резинового покрытия детских площадок. Также установлены система автополива и малые архитектурные формы.Также на 87% выполнен капремонт парковой зоны у Нижнего пруда в районе радиорынка. Выполнено плиточное мощение территории парка и пешеходной дорожки от центрального рынка к АЗС, заасфальтирован проезд к военкомату и парковки у радиорынка, установлены опоры освещения, светильники и система видеонаблюдения.Также отремонтированы большой и малый пирсы, обустроены ограждения и пешеходный мост, отремонтированы и заменены бетонные берегоукрепительные сооружения. Кроме того, произведена очистка прибрежной зоны и водной глади, установлены два плавающих фонтана и система автополива.Готовность благоустройства парка культуры и отдыха имени Гагарина на данный момент составляет 20%. Строители уложили более 15 тысяч "квадратов" тротуарной плитки, установили свыше 10 тысяч погонных метров бортового камня, проложили 190 метров ливневой канализации, 2,5 км слаботочного кабеля и 3,6 км силового кабеля, смонтировали систему автополива.Капитальный ремонт сквера Победы в центре города выполнен на 28%. Выполнено устройство плиточного мощения, подготовлены основания под установку игровых комплексов, обустроены бетонные клумбы, проложены инженерные сети и система автополива.Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Каширин рассказал, что власти усиливают контроль за работой подрядчиков при благоустройстве дворовых и общественных территорий, а также акцентируют внимание на участии жителей в процессе обновления объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе построят новый историко-культурный променадНовый парк для всех возрастов строят в ГурзуфеКогда откроют набережную Коктебеля после реконструкции

