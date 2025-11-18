https://crimea.ria.ru/20251118/bespilotniki-atakovali-predpriyatie-i-elektropodstantsiyu-pod-tambovom-1150991964.html

Беспилотники атаковали предприятие и электроподстанцию под Тамбовом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Тамбовской области при ночной атаке беспилотников ВСУ обломки вражеского дрона упали на территорию одного из предприятий и повредили электроподстанцию. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.Также, по его данным, пострадала электроподстанция, питающая около тысячи жителей. Предпринимаются меры по оперативному восстановлению подачи электроэнергии.Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 31 вражеский беспилотник над восемью регионами страны, 10 из них - над Тамбовской областью, сообщили ранее в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные13 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенкомНовая атака на Крым: силы ПВО сбили три беспилотника

