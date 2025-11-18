Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Ростове может возобновить работу до конца года – губернатор - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/aeroport-v-rostove-mozhet-vozobnovit-rabotu-do-kontsa-goda--gubernator-1151012378.html
Аэропорт в Ростове может возобновить работу до конца года – губернатор
Аэропорт в Ростове может возобновить работу до конца года – губернатор - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Аэропорт в Ростове может возобновить работу до конца года – губернатор
До конца года в Ростове может возобновить работу аэропорт "Платов". Такую уверенность выразил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время визита в... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T18:28
2025-11-18T18:28
аэропорт
ростов-на-дону
новости
самолет
юрий слюсарь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151012508_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_ed5e32c94fc4c7de3b976f9ae0a61528.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. До конца года в Ростове может возобновить работу аэропорт "Платов". Такую уверенность выразил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время визита в Белоруссию.К тому же по словам замгубернатора, министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой, могут возобновиться прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском.С конца февраля 2022 года по соображениям безопасности были закрыты аэропорты: Ростов (Платов), Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Геленджик, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.11 сентября аэропорт в Краснодаре возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя КалашниковаВторой импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо16 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151012508_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed200a829048253dc6d2505f31295f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэропорт, ростов-на-дону, новости, самолет, юрий слюсарь
Аэропорт в Ростове может возобновить работу до конца года – губернатор

Аэропорт "Платов" в Ростове может возобновить свою работу до конца года – губернатор

18:28 18.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Платов
Международный аэропорт Платов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. До конца года в Ростове может возобновить работу аэропорт "Платов". Такую уверенность выразил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время визита в Белоруссию.
"Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем все делать для этого", – цитирует главу региона РИА Новости.
К тому же по словам замгубернатора, министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой, могут возобновиться прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском.
С конца февраля 2022 года по соображениям безопасности были закрыты аэропорты: Ростов (Платов), Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Геленджик, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
11 сентября аэропорт в Краснодаре возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.
9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.
До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова
Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо
16 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
 
АэропортРостов-на-ДонуНовостиСамолетЮрий Слюсарь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделают
19:10В Севастополе приняли закон о легализации гостевых домов
18:52В Севастополе остановили катера и паромы
18:28Аэропорт в Ростове может возобновить работу до конца года – губернатор
18:10Крым – составная часть нашей страны: Верховный муфтий России
17:56Борец из Севастополя взял "золото" на международном турнире на Ямале
17:28Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей
17:13В Симферополе полиция нашла детей-участников конфликта в троллейбусе
17:05Села Байдарской долины под Севастополем подключают к газу
16:47Украинцы подорвали железную дорогу в Польше – Туск
16:36Тело закопал в огороде: крымчанина будут судить за убийство
16:33В Севастополе принимают бюджет на 2026 год – на что пойдут средства
16:21Выбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
16:13Обесточены два микрорайона Симферополя и семь сел района
16:07Постпред США при НАТО призвал Европу занять жесткую позицию против России
16:01Товарооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин
15:31Именем погибшего военкора РИА Новости Зуева назовут школу
15:21Только Россия способна серийно строить атомные ледоколы – Путин
15:13Страшное ДТП в Крыму: в аварии с грузовиком погиб 35-летний водитель ВАЗа
15:02Путин: ледокол "Сталинград" станет символом таланта и силы народа РФ
Лента новостейМолния