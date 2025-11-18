https://crimea.ria.ru/20251118/aeroport-v-rostove-mozhet-vozobnovit-rabotu-do-kontsa-goda--gubernator-1151012378.html

Аэропорт в Ростове может возобновить работу до конца года – губернатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. До конца года в Ростове может возобновить работу аэропорт "Платов". Такую уверенность выразил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время визита в Белоруссию.К тому же по словам замгубернатора, министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой, могут возобновиться прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском.С конца февраля 2022 года по соображениям безопасности были закрыты аэропорты: Ростов (Платов), Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Геленджик, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.11 сентября аэропорт в Краснодаре возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. Уточнялось, что аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9 до 19 часов с интенсивностью не более пяти в час.9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя КалашниковаВторой импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо16 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком

