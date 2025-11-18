https://crimea.ria.ru/20251118/13-smertey-za-nedelyu-vsu-ubili-svyaschennika-i-semyu-prikhozhan-s-rebenkom-1150989531.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. 13 мирных россиян погибли и 58 получили ранения в результате обстрелов украинских боевиков за минувшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, череда преступлений украинских боевиков на прошедшей неделе пополнилась преднамеренной казнью священника с супругой и убийством семьи прихожан с ребенком в Донбассе, атакой на спасателей МЧС, ударами по жилым кварталам российских городов, причинением тяжких увечий десяткам мирных жителей, очередной попыткой атаки на Нововоронежскую АЭС."Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 848 боеприпасов", – проинформировал посол.Киевский режим атакует мирных жителей при поддержке Запада, не заинтересованного в мирном урегулировании, которого реально можно достичь только победой России на полях сражений, заявлял ранее американский блогер Джексон Хинкл.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотниковДве ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельныеТорговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников

