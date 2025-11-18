Рейтинг@Mail.ru
13 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенком - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251118/13-smertey-za-nedelyu-vsu-ubili-svyaschennika-i-semyu-prikhozhan-s-rebenkom-1150989531.html
13 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенком
13 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенком - РИА Новости Крым, 18.11.2025
13 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенком
13 мирных россиян погибли и 58 получили ранения в результате обстрелов украинских боевиков за минувшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T07:44
2025-11-18T07:46
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атаки всу
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
общество
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133846663_19:17:1230:698_1920x0_80_0_0_2e54c6a931ad2422678e9c5cfe37bae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. 13 мирных россиян погибли и 58 получили ранения в результате обстрелов украинских боевиков за минувшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, череда преступлений украинских боевиков на прошедшей неделе пополнилась преднамеренной казнью священника с супругой и убийством семьи прихожан с ребенком в Донбассе, атакой на спасателей МЧС, ударами по жилым кварталам российских городов, причинением тяжких увечий десяткам мирных жителей, очередной попыткой атаки на Нововоронежскую АЭС."Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 848 боеприпасов", – проинформировал посол.Киевский режим атакует мирных жителей при поддержке Запада, не заинтересованного в мирном урегулировании, которого реально можно достичь только победой России на полях сражений, заявлял ранее американский блогер Джексон Хинкл.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотниковДве ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельныеТорговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133846663_28:0:1114:814_1920x0_80_0_0_7c98ce16795c00089af29c15b481cf72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, общество, всу (вооруженные силы украины)
13 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенком

13 мирных жителей погибли и 58 ранены в результате атак ВСУ за неделю – Мирошник

07:44 18.11.2025 (обновлено: 07:46 18.11.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. 13 мирных россиян погибли и 58 получили ранения в результате обстрелов украинских боевиков за минувшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 10 по 16 ноября 2025 года от обстрелов украинских нацистов пострадал 71 мирный житель: ранены 58 человек, погибли 13 человек, в том числе один ребенок. Более 90% пострадавших мирных жителей стали жертвами ударов украинских беспилотников", – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, череда преступлений украинских боевиков на прошедшей неделе пополнилась преднамеренной казнью священника с супругой и убийством семьи прихожан с ребенком в Донбассе, атакой на спасателей МЧС, ударами по жилым кварталам российских городов, причинением тяжких увечий десяткам мирных жителей, очередной попыткой атаки на Нововоронежскую АЭС.
"Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 848 боеприпасов", – проинформировал посол.
Киевский режим атакует мирных жителей при поддержке Запада, не заинтересованного в мирном урегулировании, которого реально можно достичь только победой России на полях сражений, заявлял ранее американский блогер Джексон Хинкл.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников
Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные
Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников
 
Родион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Атаки ВСУОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости СВООбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:4413 смертей за неделю: ВСУ убили священника и семью прихожан с ребенком
07:32Ночная атака: 31 беспилотник ВСУ сбит над Россией
07:21День рождения Деда Мороза – цифры и факты
07:02Корабли США в Карибском море: начало войны с Венесуэлой или блеф
06:47Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
06:39Две ТЭС повреждены в Донбассе – нет света и остановились котельные
06:14"Кот в мешке": Совбез ООН принял резолюцию по сектору Газа
00:01Выше +20 и штормовой ветер: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 18 ноября
22:42Подписание Путиным новых законов и вооружение Киеву от Франции: главное
22:28Витаминный бум: в Севастополе собрали 1,2 тысячи тонн фруктов и ягод
22:04Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"
21:48Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам
21:31Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников
21:08В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба
20:47В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох
20:32В Крыму налоговая взыскала с артистов и аниматоров больше 20 млн рублей
20:07Из-за пожара под Одессой эвакуируют жителей приграничных румынских сел
19:51Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
19:27Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму
Лента новостейМолния