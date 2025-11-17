Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида
Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида
В России увековечение памяти жертв геноцида советского народа включат в перечень волонтерской и благотворительной деятельности. Соответствующий законопроект... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T09:50
2025-11-17T09:46
россия
новости
волонтеры
господдержка
льгота
государственная дума рф
геноцид
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В России увековечение памяти жертв геноцида советского народа включат в перечень волонтерской и благотворительной деятельности. Соответствующий законопроект принят в первом чтении, сообщается на официальном портале Госдумы РФ.Кроме того, некоммерческие организации, которые занимаются поисковыми работами в этой сфере и устанавливают имена погибших, смогут получить статус социально ориентированных.Это означает, что граждане и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв, пострадавших от нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, получат дополнительные меры господдержки.Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, закрепивший ответственность нацистских преступников и их пособников за зверства против мирного населения.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в Крыму, Севастополе, новых регионах России и остальных приграничных с Украиной территориях.
Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В России увековечение памяти жертв геноцида советского народа включат в перечень волонтерской и благотворительной деятельности. Соответствующий законопроект принят в первом чтении, сообщается на официальном портале Госдумы РФ.
"В перечень благотворительной и волонтерской деятельности включат увековечение памяти жертв геноцида советского народа", – сказано в сообщении.
Кроме того, некоммерческие организации, которые занимаются поисковыми работами в этой сфере и устанавливают имена погибших, смогут получить статус социально ориентированных.
Это означает, что граждане и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв, пострадавших от нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, получат дополнительные меры господдержки.
"Например, как волонтеры они получат право на безвозмездное пользование помещениями, компенсацию расходов на связь без налогообложения, оплату дороги, медстраховку и так далее", – добавили в сообщении.
Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, закрепивший ответственность нацистских преступников и их пособников за зверства против мирного населения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в Крыму, Севастополе, новых регионах России и остальных приграничных с Украиной территориях.
