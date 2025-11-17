https://crimea.ria.ru/20251117/volontery-poluchat-lgoty-za-uvekovechivanie-pamyati-zhertv-genotsida-1150965211.html
Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида
Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида
В России увековечение памяти жертв геноцида советского народа включат в перечень волонтерской и благотворительной деятельности. Соответствующий законопроект...
2025-11-17T09:50
2025-11-17T09:50
2025-11-17T09:46
россия
новости
волонтеры
господдержка
льгота
государственная дума рф
геноцид
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145125723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4365a2d767c0c93405d1d6f7cafb427.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В России увековечение памяти жертв геноцида советского народа включат в перечень волонтерской и благотворительной деятельности. Соответствующий законопроект принят в первом чтении, сообщается на официальном портале Госдумы РФ.Кроме того, некоммерческие организации, которые занимаются поисковыми работами в этой сфере и устанавливают имена погибших, смогут получить статус социально ориентированных.Это означает, что граждане и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв, пострадавших от нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, получат дополнительные меры господдержки.Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, закрепивший ответственность нацистских преступников и их пособников за зверства против мирного населения.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в Крыму, Севастополе, новых регионах России и остальных приграничных с Украиной территориях.
россия, новости, волонтеры, господдержка, льгота, государственная дума рф, геноцид
Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида
Волонтеры РФ получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида советского народа
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В России увековечение памяти жертв геноцида советского народа включат в перечень волонтерской и благотворительной деятельности. Соответствующий законопроект принят в первом чтении, сообщается на официальном портале Госдумы РФ.
"В перечень благотворительной и волонтерской деятельности включат увековечение памяти жертв геноцида советского народа", – сказано в сообщении.
Кроме того, некоммерческие организации, которые занимаются поисковыми работами в этой сфере и устанавливают имена погибших
, смогут получить статус социально ориентированных.
Это означает, что граждане и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв, пострадавших от нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, получат дополнительные меры господдержки.
"Например, как волонтеры они получат право на безвозмездное пользование помещениями, компенсацию расходов на связь без налогообложения, оплату дороги, медстраховку и так далее", – добавили в сообщении.
Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, закрепивший ответственность нацистских преступников и их пособников за зверства против мирного населения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности
в Крыму, Севастополе, новых регионах России и остальных приграничных с Украиной территориях.
