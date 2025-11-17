https://crimea.ria.ru/20251117/volontery-poluchat-lgoty-za-uvekovechivanie-pamyati-zhertv-genotsida-1150965211.html

Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида

Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида

В России увековечение памяти жертв геноцида советского народа включат в перечень волонтерской и благотворительной деятельности. Соответствующий законопроект... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T09:50

2025-11-17T09:50

2025-11-17T09:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В России увековечение памяти жертв геноцида советского народа включат в перечень волонтерской и благотворительной деятельности. Соответствующий законопроект принят в первом чтении, сообщается на официальном портале Госдумы РФ.Кроме того, некоммерческие организации, которые занимаются поисковыми работами в этой сфере и устанавливают имена погибших, смогут получить статус социально ориентированных.Это означает, что граждане и организации, которые помогают в увековечении памяти жертв, пострадавших от нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, получат дополнительные меры господдержки.Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, закрепивший ответственность нацистских преступников и их пособников за зверства против мирного населения.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в Крыму, Севастополе, новых регионах России и остальных приграничных с Украиной территориях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов РоссииПоисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедицииВ Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС

