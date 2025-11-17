https://crimea.ria.ru/20251117/vladimir-protiv-vladyki-morey-pervyy-parokhodnyy-boy-v-istorii-1150901473.html

"Владимир" против "Владыки морей": первый пароходный бой в истории

"Владимир" против "Владыки морей": первый пароходный бой в истории - РИА Новости Крым, 17.11.2025

"Владимир" против "Владыки морей": первый пароходный бой в истории

17 ноября 1853 года произошел первый в мировой истории бой паровых кораблей. Он случился в Черном море во время Крымской войны между русским пароходофрегатом... РИА Новости Крым, 17.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. 17 ноября 1853 года произошел первый в мировой истории бой паровых кораблей. Он случился в Черном море во время Крымской войны между русским пароходофрегатом "Владимир" и турецким пароходом "Перваз Бахри" ("Владыка морей").Во время военной кампании, которую историки метко прозвали "нулевой мировой", корабли Черноморского флота активно действовали у берегов Турции. Они пытались – и часто у них это успешно выходило – сорвать морские перевозки снабжения противником своего войска в Закавказье. В этих задачах принимали участие корабли как под управлением легендарного адмирала Павла Нахимова, так и вице-адмирала Владимира Корнилова. Последний командовал отрядом параходофрегатов.17 ноября 11-пушечный флагманский пароходофрегат "Владимир" обнаружил в районе турецкого города Эрегли 10-пушечный турецкий пароходофрегат "Перваз-Бахри".Опытный командир российского корабля Григорий Бутаков заметил отсутствие орудий на корме турецкого парохода и весь бой старался держаться так, чтобы турки не могли обстреливать "Владимир". А вот русский пароходофрегат имел вооружение, которое во время боя позволило ему громить противника на всех дистанциях и во всех секторах обстрела.Решительно пойдя на сближение, наш корабль открыл огонь. Три часа спустя "Перваз Бахри" спустил флаг. Турки потеряли 58 человек, в том числе командира. Потери русских составили двое убитых и трое раненых.Российские моряки повели свой трофей в бухту Севастополя. Турецкий пароход отремонтировали и он вошел в состав Черноморского флота под названием "Корнилов".За этот бой Бутаков был произведен в капитаны 2 ранга и награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Военный опыт параходофрегатов Бутаков впоследствии обобщил и написал в назидание потомкам книгу "Новые основания пароходной тактики"."Владимир" под командованием Бутакова помогал бороться осажденному неприятелем Севастополю всю Крымскую войну. В ночь на 31 августа 1855 года, когда наши войска оставили Южную сторону Севастополя, Бутаков затопил "Владимир" и остальные пароходофрегаты на севастопольском рейде, перегородив бухту.О первом пароходном бое в истории – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

