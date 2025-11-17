Рейтинг@Mail.ru
Витаминный бум: в Севастополе собрали 1,2 тысячи тонн фруктов и ягод - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Витаминный бум: в Севастополе собрали 1,2 тысячи тонн фруктов и ягод
Витаминный бум: в Севастополе собрали 1,2 тысячи тонн фруктов и ягод - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Витаминный бум: в Севастополе собрали 1,2 тысячи тонн фруктов и ягод
Севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых культур и 47 тонн ягод. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых культур и 47 тонн ягод. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства города.По ее словам, средства направили на уход за персиком и малиной, а также на закладку новых садов. Меры помогли предпринимателям заложить 10 гектаров новых садов и провести агротехнические работы. Общая площадь садов в регионе достигла 380 гектаров.Как сообщала ранее пресс-служба Госсовета РК, на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки.
Витаминный бум: в Севастополе собрали 1,2 тысячи тонн фруктов и ягод

Севастопольские аграрии собрали более 1,2 тысячи тонн фруктов и 47 тонн ягод

22:28 17.11.2025
 
© Правительство СевастополяМалина
Малина
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых культур и 47 тонн ягод. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства города.

"В этом году на закладку и уход за многолетними насаждениями из федерального и регионального бюджетов выделено 13,5 млн рублей – это в 14 раз больше, чем в 2024 году, когда было выделено всего 960 тысяч рублей. Из них 4 предприятия уже получили 10,5 млн рублей", – цитирует пресс-служба директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталию Скорюкову.

По ее словам, средства направили на уход за персиком и малиной, а также на закладку новых садов. Меры помогли предпринимателям заложить 10 гектаров новых садов и провести агротехнические работы. Общая площадь садов в регионе достигла 380 гектаров.
Как сообщала ранее пресс-служба Госсовета РК, на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки.
