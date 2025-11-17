Витаминный бум: в Севастополе собрали 1,2 тысячи тонн фруктов и ягод

https://crimea.ria.ru/20251117/vitaminnyy-bum-v-sevastopole-sobrali--12-tysyachi-tonn-fruktov-i-yagod-1150978707.html
2025-11-17T22:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых культур и 47 тонн ягод. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства города.По ее словам, средства направили на уход за персиком и малиной, а также на закладку новых садов. Меры помогли предпринимателям заложить 10 гектаров новых садов и провести агротехнические работы. Общая площадь садов в регионе достигла 380 гектаров.Как сообщала ранее пресс-служба Госсовета РК, на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий крымские аграрии в 2025 году получили свыше 3,4 млрд рублей господдержки. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю краяАграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
