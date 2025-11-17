https://crimea.ria.ru/20251117/v-sudake-sgorel-chastnyy-dom-na-ploschadi-120-kvadratov-1150962707.html
В Судаке сгорел частный дом на площади 120 "квадратов"
Частный дом сгорел в Судаке на площади 120 квадратных метров. Об этом в понедельник сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T06:26
2025-11-17T06:26
2025-11-17T06:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Частный дом сгорел в Судаке на площади 120 квадратных метров. Об этом в понедельник сообщили в крымском главке МЧС России.Пожар локализовали накануне в 20:20. Полная ликвидация последствий пожара - 23:07.В тушении от МЧС были задействованы 10 человек и две единицы техники. Причину возгорания установят эксперты.
06:26 17.11.2025 (обновлено: 06:27 17.11.2025)