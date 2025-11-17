Рейтинг@Mail.ru
В Судаке сгорел частный дом на площади 120 "квадратов" - РИА Новости Крым, 17.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251117/v-sudake-sgorel-chastnyy-dom-na-ploschadi-120-kvadratov-1150962707.html
В Судаке сгорел частный дом на площади 120 "квадратов"
В Судаке сгорел частный дом на площади 120 "квадратов" - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Судаке сгорел частный дом на площади 120 "квадратов"
Частный дом сгорел в Судаке на площади 120 квадратных метров. Об этом в понедельник сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T06:26
2025-11-17T06:27
судак
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150962834_0:193:2048:1345_1920x0_80_0_0_a1869dbda5fbc702f7626348b3f2bd90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Частный дом сгорел в Судаке на площади 120 квадратных метров. Об этом в понедельник сообщили в крымском главке МЧС России.Пожар локализовали накануне в 20:20. Полная ликвидация последствий пожара - 23:07.В тушении от МЧС были задействованы 10 человек и две единицы техники. Причину возгорания установят эксперты.
судак
крым
судак, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
В Судаке сгорел частный дом на площади 120 "квадратов"

В Судаке сгорел одноэтажный частный дом на площади 120 "квадратов"

06:26 17.11.2025 (обновлено: 06:27 17.11.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Судаке сгорел частный дом
В Судаке сгорел частный дом
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Частный дом сгорел в Судаке на площади 120 квадратных метров. Об этом в понедельник сообщили в крымском главке МЧС России.
"В городском округе Судак, в районе бухты Бугаз произошло возгорание в одноэтажном частном доме на площади 120 кв. м. Распространения огня на соседние дома не допущено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожар локализовали накануне в 20:20. Полная ликвидация последствий пожара - 23:07.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Судаке сгорел частный дом
В Судаке сгорел частный дом
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Судаке сгорел частный дом
В тушении от МЧС были задействованы 10 человек и две единицы техники. Причину возгорания установят эксперты.
СудакПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости Крыма
 
