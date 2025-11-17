В Севастополе задержали застройщика за мошенничество на 42 миллиона

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский коммерсант задержан за мошенничество при строительстве частных жилых домов с ущербом более 42 млн рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полиции города.По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год 39-летний руководитель коммерческой компании предлагал гражданам услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры и получал предоплату.Потерпевшими по уголовному делу признаны 25 жителей Севастополя и Крыма. Сейчас следователем назначены 25 строительно-технических судебных экспертиз по недостроенным объектам для определения окончательной суммы ущерба. Предварительно, она составляет более 42 миллионов рублей.Злоумышленник задержан. В ходе обыска у него дома изъяты документы, компьютерная техника и другие доказательства. Имущество фигуранта и аффилированных с ним лиц арестовано на сумму около 2 млн рублей. Расследование продолжается, устанавливается другие пострадавшие и все причастные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купля-кража: севастополец похитил 23 машины на 45 миллионов рублейВ Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует докладЗастройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский коммерсант задержан за мошенничество при строительстве частных жилых домов с ущербом более 42 млн рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба полиции города.
По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год 39-летний руководитель коммерческой компании предлагал гражданам услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры и получал предоплату.
"Несмотря на обещания передать готовое жилье уже через 120 дней, дома полностью построены не были. В некоторых случаях возведены стены, в других стройка завершилась на этапе залитого фундамента", - констатировали в ведомстве.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 25 жителей Севастополя и Крыма. Сейчас следователем назначены 25 строительно-технических судебных экспертиз по недостроенным объектам для определения окончательной суммы ущерба. Предварительно, она составляет более 42 миллионов рублей.
Злоумышленник задержан. В ходе обыска у него дома изъяты документы, компьютерная техника и другие доказательства. Имущество фигуранта и аффилированных с ним лиц арестовано на сумму около 2 млн рублей. Расследование продолжается, устанавливается другие пострадавшие и все причастные.
