В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника
В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника
В Симферополе водитель предприятия получил условный срок за гибель дорожного рабочего при производстве работ, сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе водитель предприятия получил условный срок за гибель дорожного рабочего при производстве работ, сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.По данным правоохранителей, трагедия произошла в мае 2023 года. Подсудимый был ответственен за технику безопасности и соблюдение правил охраны труда.Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. К этому времени приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срокВ Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоОтвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера
В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника

В Симферополе водитель ответит за гибель дорожного рабочего на объекте – прокуратура

15:47 17.11.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Сотрудник прокуратуры
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе водитель предприятия получил условный срок за гибель дорожного рабочего при производстве работ, сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.
По данным правоохранителей, трагедия произошла в мае 2023 года. Подсудимый был ответственен за технику безопасности и соблюдение правил охраны труда.
"Водитель загрузил ковш погрузчика щебнем и, не соблюдая меры предосторожности, осуществил наезд на дорожного рабочего, который получил телесные повреждения, повлекшие его смерть", – сказано в сообщении.
Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. К этому времени приговор в законную силу не вступил.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочего
Отвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера
 
Прокуратура Республики Крым
 
