В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника
В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника
2025-11-17T15:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе водитель предприятия получил условный срок за гибель дорожного рабочего при производстве работ, сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.По данным правоохранителей, трагедия произошла в мае 2023 года. Подсудимый был ответственен за технику безопасности и соблюдение правил охраны труда.Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. К этому времени приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срокВ Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоОтвлекся и съехал на обочину - в Крыму за смертельное ДТП осудили шофера
