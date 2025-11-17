https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-rukovoditel-gosuchrezhdeniya-primenil-nasilie-k-podchinennomu-1150985069.html

В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудниками полиции проводится проверка по произошедшему инциденту между руководителем государственного учреждения и его подчиненным. Об этом сообщили в МВД по РК.Потерпевший обратился с заявлением в МВД России по Симферополю, которое принято и зарегистрировано в установленном порядке, сообщили в полиции.На месте происшествия проведены первоочередные процессуальные действия: опрошены участники и свидетели, собраны иные доказательства с целью установления всех обстоятельств события, проинформировали в МВД. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту и принято решение в соответствии с законодательством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

