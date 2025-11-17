https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-rukovoditel-gosuchrezhdeniya-primenil-nasilie-k-podchinennomu-1150985069.html
В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному
В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному
В Симферополе сотрудниками полиции проводится проверка по произошедшему инциденту между руководителем государственного учреждения и его подчиненным. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T19:06
2025-11-17T19:06
2025-11-17T19:02
новости крыма
происшествия
мвд по республике крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_249e574296b28957465761cc78f8ff55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудниками полиции проводится проверка по произошедшему инциденту между руководителем государственного учреждения и его подчиненным. Об этом сообщили в МВД по РК.Потерпевший обратился с заявлением в МВД России по Симферополю, которое принято и зарегистрировано в установленном порядке, сообщили в полиции.На месте происшествия проведены первоочередные процессуальные действия: опрошены участники и свидетели, собраны иные доказательства с целью установления всех обстоятельств события, проинформировали в МВД. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту и принято решение в соответствии с законодательством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_93:0:796:527_1920x0_80_0_0_5718cdb4b8375da531bf4ed14707cabe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, симферополь
В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному
В Крыму директор госучреждения применил насилие к подчиненному – полиция проводит проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудниками полиции проводится проверка по произошедшему инциденту между руководителем государственного учреждения и его подчиненным. Об этом сообщили в МВД по РК.
"В процессе мониторинга информационных ресурсов в сети Интернет сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена публикация, в которой утверждалось, что в ходе служебного конфликта, вызванного жалобой работника на чрезмерную интенсивность рабочего графика, директор предприятия применил физическое насилие в отношении своего подчиненного", – проинформировали правоохранители.
Потерпевший обратился с заявлением в МВД России по Симферополю, которое принято и зарегистрировано в установленном порядке, сообщили в полиции.
На месте происшествия проведены первоочередные процессуальные действия: опрошены участники и свидетели, собраны иные доказательства с целью установления всех обстоятельств события, проинформировали в МВД. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту и принято решение в соответствии с законодательством.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.