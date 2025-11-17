Рейтинг@Mail.ru
В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному
В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному
В Симферополе сотрудниками полиции проводится проверка по произошедшему инциденту между руководителем государственного учреждения и его подчиненным. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T19:06
2025-11-17T19:02
новости крыма
происшествия
мвд по республике крым
симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудниками полиции проводится проверка по произошедшему инциденту между руководителем государственного учреждения и его подчиненным. Об этом сообщили в МВД по РК.Потерпевший обратился с заявлением в МВД России по Симферополю, которое принято и зарегистрировано в установленном порядке, сообщили в полиции.На месте происшествия проведены первоочередные процессуальные действия: опрошены участники и свидетели, собраны иные доказательства с целью установления всех обстоятельств события, проинформировали в МВД. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту и принято решение в соответствии с законодательством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, симферополь
В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному

В Крыму директор госучреждения применил насилие к подчиненному – полиция проводит проверку

19:06 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудниками полиции проводится проверка по произошедшему инциденту между руководителем государственного учреждения и его подчиненным. Об этом сообщили в МВД по РК.
"В процессе мониторинга информационных ресурсов в сети Интернет сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена публикация, в которой утверждалось, что в ходе служебного конфликта, вызванного жалобой работника на чрезмерную интенсивность рабочего графика, директор предприятия применил физическое насилие в отношении своего подчиненного", – проинформировали правоохранители.
Потерпевший обратился с заявлением в МВД России по Симферополю, которое принято и зарегистрировано в установленном порядке, сообщили в полиции.
На месте происшествия проведены первоочередные процессуальные действия: опрошены участники и свидетели, собраны иные доказательства с целью установления всех обстоятельств события, проинформировали в МВД. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту и принято решение в соответствии с законодательством.
Новости КрымаПроисшествияМВД по Республике КрымСимферополь
 
