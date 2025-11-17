В Крыму налоговая взыскала с артистов и аниматоров больше 20 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-nalogovaya-vzyskala-s-artistov-i-animatorov-bolshe-20-mln-rubley-1150965694.html
2025-11-17
2025-11-17T20:32
2025-11-17T19:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с работников сферы искусства и развлечений взыскали дополнительно больше 20 миллионов рублей налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по республике.По информации специалистов службы, у одного из предпринимателей Симферопольского района – организатора мероприятий зрелищного характера, были многочисленные переводы на банковские счета. Сумма задекларированного дохода расходилась с поступлениями. В результате организатор уточнил налоговые обязательства на сумму дохода в 5,5 миллионов рублей и уплатил налог – 161 тысячу рублей.В налоговой службе напомнили, что артисты, аниматоры, ведущие праздничных мероприятий, иллюзионисты и прочие граждане, предоставляющие услуги зрелищно-развлекательного характера или организовывающие их, обязаны уплачивать налоги с полученных доходов от профессиональной деятельности в полном объеме.Ранее сообщалось, что владельца цирка-шапито оштрафовали за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных. Предприниматель привлечен к административной ответственности с наказанием в виде наложения штрафа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменовСевастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 летВ Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с работников сферы искусства и развлечений взыскали дополнительно больше 20 миллионов рублей налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по республике.
"В этом году 10 налогоплательщикам, работающим в сфере искусства и развлечений, после беседы с сотрудниками налоговой пришлось уточнить суммы полученного дохода и налоговые обязательства на 22,7 миллиона рублей", – сказано в сообщении.
По информации специалистов службы, у одного из предпринимателей Симферопольского района – организатора мероприятий зрелищного характера, были многочисленные переводы на банковские счета. Сумма задекларированного дохода расходилась с поступлениями. В результате организатор уточнил налоговые обязательства на сумму дохода в 5,5 миллионов рублей и уплатил налог – 161 тысячу рублей.
В налоговой службе напомнили, что артисты, аниматоры, ведущие праздничных мероприятий, иллюзионисты и прочие граждане, предоставляющие услуги зрелищно-развлекательного характера или организовывающие их, обязаны уплачивать налоги с полученных доходов от профессиональной деятельности в полном объеме.
"Признаками предпринимательской деятельности являются: наличие сайта, коммерческих аккаунтов в соцсетях, информации рекламного характера, профессионального оборудования, арендованного помещения, заключенных договоров. А самое главное – профессиональная деятельность направлена на получение дохода. В таком случае необходимо декларировать свои доходы и уплачивать налоги", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что владельца цирка-шапито оштрафовали
за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных. Предприниматель привлечен к административной ответственности с наказанием в виде наложения штрафа.
