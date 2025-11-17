https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-nalogovaya-vzyskala-s-artistov-i-animatorov-bolshe-20-mln-rubley-1150965694.html

В Крыму налоговая взыскала с артистов и аниматоров больше 20 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с работников сферы искусства и развлечений взыскали дополнительно больше 20 миллионов рублей налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по республике.По информации специалистов службы, у одного из предпринимателей Симферопольского района – организатора мероприятий зрелищного характера, были многочисленные переводы на банковские счета. Сумма задекларированного дохода расходилась с поступлениями. В результате организатор уточнил налоговые обязательства на сумму дохода в 5,5 миллионов рублей и уплатил налог – 161 тысячу рублей.В налоговой службе напомнили, что артисты, аниматоры, ведущие праздничных мероприятий, иллюзионисты и прочие граждане, предоставляющие услуги зрелищно-развлекательного характера или организовывающие их, обязаны уплачивать налоги с полученных доходов от профессиональной деятельности в полном объеме.Ранее сообщалось, что владельца цирка-шапито оштрафовали за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных. Предприниматель привлечен к административной ответственности с наказанием в виде наложения штрафа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму налоговики вывели из тени 575 бизнесменовСевастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 летВ Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей

