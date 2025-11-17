Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны - РИА Новости Крым, 17.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-iz-za-gorevshey-kryshi-doma-edva-ne-vzorvalis-gazovye-ballony-1150966480.html
В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны
В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны
Кровля частного дома загорелась в селе Плотинное Бахчисарайского района. Из-за возникшего пожара существовала угроза взрыва газовых баллонов. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Кровля частного дома загорелась в селе Плотинное Бахчисарайского района. Из-за возникшего пожара существовала угроза взрыва газовых баллонов. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 64 квадратных метров, не допустив взрыва. При происшествии никто не пострадал, причину установят эксперты, уточнили в МЧС.Кроме того, утром в понедельник стало известно, что в Судаке сгорел частный дом на площади 120 квадратных метров. Распространения огня на соседние дома не допущено. Пострадавших нет.
РИА Новости Крым
В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны

В Крыму пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в частном доме

10:43 17.11.2025 (обновлено: 10:44 17.11.2025)
 
Пожар в селе Плотинное в Крыму
Пожар в селе Плотинное в Крыму
© МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Кровля частного дома загорелась в селе Плотинное Бахчисарайского района. Из-за возникшего пожара существовала угроза взрыва газовых баллонов. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.
"Сегодня утром поступило сообщение о том, что в селе Плотинное произошло возгорание кровли частного дома и прилегающей веранды. Существовала угроза взрыва газовых баллонов", – говорится в сообщении.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 64 квадратных метров, не допустив взрыва. При происшествии никто не пострадал, причину установят эксперты, уточнили в МЧС.
Кроме того, утром в понедельник стало известно, что в Судаке сгорел частный дом на площади 120 квадратных метров. Распространения огня на соседние дома не допущено. Пострадавших нет.
