В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
2025-11-17T14:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Бригады энергетиков в Крыму перешли в режим повышенной готовности из-за объявленного штормового предупреждения. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".На Крым надвигается сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 17 ноября, в течение суток 18 ноября в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.На предприятии уточнили, что сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
