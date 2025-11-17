https://crimea.ria.ru/20251117/v-inkermane-gorit-chastnyy-dom-1150973426.html
В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
В Инкермане тушат пожар в частном доме на улице Таганрогской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T13:22
2025-11-17T13:22
2025-11-17T13:31
пожар
происшествия
севастополь
новости севастополя
инкерман
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150973223_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b339afade8ffbbec442baaf3c271953c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Инкермане тушат пожар в частном доме на улице Таганрогской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.Сообщение о возгорании в одноэтажном доме поступило около полудня в понедельник. Прибывшие к месту подразделения МЧС России установили, что охваченная огнем площадь составляет 40 квадратных метровПо уточненным данным, на пожаре пострадала хозяйка дома. Женщина 1966 года рождения с отравлением угарным газом госпитализирована.Погибших нет. Люди эвакуировались из строения до приезда экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, добавили в ведомстве.Как сообщалось ранее, частный дом сгорел в Судаке на площади 120 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полицейские спасли людей из горящего домаВ Симферополе сгорела станция техобслуживанияВ Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину
севастополь
инкерман
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150973223_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_767b7610f7c9610f285219b800dd5355.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, происшествия, севастополь, новости севастополя, инкерман, мчс севастополя
В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
В Инкермане под Севастополем тушат пожар в частном доме
13:22 17.11.2025 (обновлено: 13:31 17.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Инкермане тушат пожар в частном доме на улице Таганрогской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.
Сообщение о возгорании в одноэтажном доме поступило около полудня в понедельник. Прибывшие к месту подразделения МЧС России установили, что охваченная огнем площадь составляет 40 квадратных метров
"На данный момент пламя локализовано, открытое горение устранено, идет проливка", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, на пожаре пострадала хозяйка дома. Женщина 1966 года рождения с отравлением угарным газом госпитализирована.
Погибших нет. Люди эвакуировались из строения до приезда экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, частный дом сгорел
в Судаке на площади 120 квадратных метров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: