В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина

2025-11-17T13:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Инкермане тушат пожар в частном доме на улице Таганрогской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.Сообщение о возгорании в одноэтажном доме поступило около полудня в понедельник. Прибывшие к месту подразделения МЧС России установили, что охваченная огнем площадь составляет 40 квадратных метровПо уточненным данным, на пожаре пострадала хозяйка дома. Женщина 1966 года рождения с отравлением угарным газом госпитализирована.Погибших нет. Люди эвакуировались из строения до приезда экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, добавили в ведомстве.Как сообщалось ранее, частный дом сгорел в Судаке на площади 120 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полицейские спасли людей из горящего домаВ Симферополе сгорела станция техобслуживанияВ Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину

