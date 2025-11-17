Рейтинг@Mail.ru
В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
В Инкермане тушат пожар в частном доме на улице Таганрогской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 17.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150973223_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b339afade8ffbbec442baaf3c271953c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Инкермане тушат пожар в частном доме на улице Таганрогской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.Сообщение о возгорании в одноэтажном доме поступило около полудня в понедельник. Прибывшие к месту подразделения МЧС России установили, что охваченная огнем площадь составляет 40 квадратных метровПо уточненным данным, на пожаре пострадала хозяйка дома. Женщина 1966 года рождения с отравлением угарным газом госпитализирована.Погибших нет. Люди эвакуировались из строения до приезда экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, добавили в ведомстве.Как сообщалось ранее, частный дом сгорел в Судаке на площади 120 квадратных метров.
севастополь
инкерман
пожар, происшествия, севастополь, новости севастополя, инкерман, мчс севастополя
В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина

В Инкермане под Севастополем тушат пожар в частном доме

13:22 17.11.2025 (обновлено: 13:31 17.11.2025)
 
© МЧС СевастополяПожар в частном доме в Инкермане
Пожар в частном доме в Инкермане
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Инкермане тушат пожар в частном доме на улице Таганрогской. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.
Сообщение о возгорании в одноэтажном доме поступило около полудня в понедельник. Прибывшие к месту подразделения МЧС России установили, что охваченная огнем площадь составляет 40 квадратных метров
"На данный момент пламя локализовано, открытое горение устранено, идет проливка", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, на пожаре пострадала хозяйка дома. Женщина 1966 года рождения с отравлением угарным газом госпитализирована.
© МЧС СевастополяПожар в частном доме в Инкермане
Пожар в частном доме в Инкермане
© МЧС Севастополя
Пожар в частном доме в Инкермане
Погибших нет. Люди эвакуировались из строения до приезда экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, частный дом сгорел в Судаке на площади 120 квадратных метров.
