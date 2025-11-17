https://crimea.ria.ru/20251117/v-dagestane-zaderzhali-bandu-za-podgotovku-napadeniya-na-politseyskikh-1150981288.html
В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских
В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских
2025-11-17T17:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Дагестане задержали шестерых местных жителей, которые создали террористическое сообщество и планировали нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК России.По версии следствия, не позднее июля 2025 года шестеро жителей республики, находясь на территории города Махачкалы, создали террористическое сообщество для осуществления террористической деятельности на территории региона.Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли в связи со своевременным их задержанием сотрудниками правоохранительных органов, уточнили в СК.Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) в Джанкойском районе. В отношении членов ячейки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыВ Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате
