Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/v-dagestane-zaderzhali-bandu-za-podgotovku-napadeniya-na-politseyskikh-1150981288.html
В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских
В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских
В Дагестане задержали шестерых местных жителей, которые создали террористическое сообщество и планировали нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T17:10
2025-11-17T17:10
дагестан
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
антитеррор
махачкала
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Дагестане задержали шестерых местных жителей, которые создали террористическое сообщество и планировали нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК России.По версии следствия, не позднее июля 2025 года шестеро жителей республики, находясь на территории города Махачкалы, создали террористическое сообщество для осуществления террористической деятельности на территории региона.Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли в связи со своевременным их задержанием сотрудниками правоохранительных органов, уточнили в СК.Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) в Джанкойском районе. В отношении членов ячейки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыВ Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате
дагестан
махачкала
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_17f854d473b748c37d14a4b1913a726e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дагестан, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), антитеррор, махачкала, терроризм
В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских

В Дагестане задержаны шесть человек за создание террористического сообщества

17:10 17.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Дагестане задержали шестерых местных жителей, которые создали террористическое сообщество и планировали нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК России.
По версии следствия, не позднее июля 2025 года шестеро жителей республики, находясь на территории города Махачкалы, создали террористическое сообщество для осуществления террористической деятельности на территории региона.

"Кроме того, указанные лица вступили в сговор для совершения посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа путем нападения на сотрудников полиции", – цитирует сообщение РИА Новости.

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли в связи со своевременным их задержанием сотрудниками правоохранительных органов, уточнили в СК.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) в Джанкойском районе. В отношении членов ячейки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
Крымчанина осудили на 10 лет за участие в украинском нацбате
 
ДагестанНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)АнтитеррорМахачкалаТерроризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Медведев обозначил сроки окончания СВО
17:52Умеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандала
17:29Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
17:10В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских
16:55На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы
16:28В Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублей
16:07Сильный ветер обрушится на Севастополь
15:57Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света
15:47В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника
15:31Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
15:10Подписан закон о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям
15:06Крымчанин ответит за отдых со стрельбой
15:00В Крыму и Севастополе стало больше заболевших ОРВИ
14:43Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
14:34Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
14:10В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
14:05ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
13:44Новости СВО: Киев за сутки снова потерял больше тысячи боевиков
13:22В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
13:14В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
Лента новостейМолния