https://crimea.ria.ru/20251117/ukraina-i-frantsiya-mogut-zaklyuchit-soglashenie-o-postavkakh-kievu-sistem-pvo-1150963795.html
Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках Киеву систем ПВО
2025-11-17T07:50
2025-11-17T07:50
2025-11-17T07:50
украина
франция
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках систем противовоздушной обороны SAMP/T для ВСУ в рамках визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Париж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ.
По информации издания, Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне сообщений о резком продвижении наземных войск ВС РФ на юго-востоке Запорожской области.
"В понедельник могут рассмотреть сделки (по поставке – ред.) большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами", – сказано в материале со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что переговоры на эту тему велись на протяжении нескольких недель.
Так, в прошлом месяце Макрон пообещал предоставить больше истребителей Mirage и новую партию зенитных ракет Aster 30 для зенитных батарей SAMP/T, находящихся в ведении Киева.
Кроме того, по данным авторов материла, может быть заключено "стратегическое авиационное соглашение" на десять лет, которое будет предусматривать поставки истребителей Rafale.
"По словам двух источников, знакомых с ситуацией, визит в понедельник принесет Киеву больше. Он может включать в себя десятилетнее соглашение о стратегической авиации, которое станет сигналом к поставке Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault", – отмечается в публикации.
Ранее Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X сообщал о подготовке "исторического соглашения с Францией", которое предусматривает значительное укрепление боевой авиации Украины, противовоздушной обороны и прочих оборонных возможностей.
Ранее сообщалось
, что Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных.
