Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках Киеву систем ПВО - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках Киеву систем ПВО
2025-11-17T07:50
2025-11-17T07:50
владимир зеленский
поставки западного оружия украине
украина
франция
новости
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках систем противовоздушной обороны SAMP/T для ВСУ в рамках визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Париж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ.По информации издания, Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне сообщений о резком продвижении наземных войск ВС РФ на юго-востоке Запорожской области.Отмечается, что переговоры на эту тему велись на протяжении нескольких недель.Так, в прошлом месяце Макрон пообещал предоставить больше истребителей Mirage и новую партию зенитных ракет Aster 30 для зенитных батарей SAMP/T, находящихся в ведении Киева.Кроме того, по данным авторов материла, может быть заключено "стратегическое авиационное соглашение" на десять лет, которое будет предусматривать поставки истребителей Rafale.Ранее Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X сообщал о подготовке "исторического соглашения с Францией", которое предусматривает значительное укрепление боевой авиации Украины, противовоздушной обороны и прочих оборонных возможностей.Ранее сообщалось, что Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных.
украина
франция
владимир зеленский, поставки западного оружия украине, украина, франция, новости, всу (вооруженные силы украины)
07:50 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках систем противовоздушной обороны SAMP/T для ВСУ в рамках визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Париж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ.
По информации издания, Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне сообщений о резком продвижении наземных войск ВС РФ на юго-востоке Запорожской области.
"В понедельник могут рассмотреть сделки (по поставке – ред.) большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами", – сказано в материале со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что переговоры на эту тему велись на протяжении нескольких недель.
Так, в прошлом месяце Макрон пообещал предоставить больше истребителей Mirage и новую партию зенитных ракет Aster 30 для зенитных батарей SAMP/T, находящихся в ведении Киева.
Кроме того, по данным авторов материла, может быть заключено "стратегическое авиационное соглашение" на десять лет, которое будет предусматривать поставки истребителей Rafale.

"По словам двух источников, знакомых с ситуацией, визит в понедельник принесет Киеву больше. Он может включать в себя десятилетнее соглашение о стратегической авиации, которое станет сигналом к поставке Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault", – отмечается в публикации.

Ранее Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X сообщал о подготовке "исторического соглашения с Францией", которое предусматривает значительное укрепление боевой авиации Украины, противовоздушной обороны и прочих оборонных возможностей.
Ранее сообщалось, что Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных.
Владимир ЗеленскийПоставки западного оружия УкраинеУкраинаФранцияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
