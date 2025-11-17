Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках Киеву систем ПВО

https://crimea.ria.ru/20251117/ukraina-i-frantsiya-mogut-zaklyuchit-soglashenie-o-postavkakh-kievu-sistem-pvo-1150963795.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках систем противовоздушной обороны SAMP/T для ВСУ в рамках визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Париж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ.По информации издания, Владимир Зеленский находится в Париже для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне сообщений о резком продвижении наземных войск ВС РФ на юго-востоке Запорожской области.Отмечается, что переговоры на эту тему велись на протяжении нескольких недель.Так, в прошлом месяце Макрон пообещал предоставить больше истребителей Mirage и новую партию зенитных ракет Aster 30 для зенитных батарей SAMP/T, находящихся в ведении Киева.Кроме того, по данным авторов материла, может быть заключено "стратегическое авиационное соглашение" на десять лет, которое будет предусматривать поставки истребителей Rafale.Ранее Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X сообщал о подготовке "исторического соглашения с Францией", которое предусматривает значительное укрепление боевой авиации Украины, противовоздушной обороны и прочих оборонных возможностей.Ранее сообщалось, что Франция готовится отправить на Украину 2000 своих военных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России Кто в Европе откажется помогать Киеву из-за "дела Миндича" – мнение ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия

