Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонии - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонии
Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонии - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонии
42-летний севастополец отправится в колонию за убийство знакомого из-за финансового долга, сообщает в понедельник пресс-служба Следком а по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. 42-летний севастополец отправится в колонию за убийство знакомого из-за финансового долга, сообщает в понедельник пресс-служба Следком а по Крыму и Севастополю.По данным следствия, днем 24 апреля 2023 года между двумя знакомыми завязалась ссора из-за денежного долга.Мужчину задержали. Следствием были собраны достаточные доказательства, суд признал обвиняемого виновным в убийстве и приговорил его к шести годам колонии строго режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивистаВ Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор судаПожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонии

Житель Севастополя получил срок за убийство знакомого из-за долга

18:52 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. 42-летний севастополец отправится в колонию за убийство знакомого из-за финансового долга, сообщает в понедельник пресс-служба Следком а по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, днем 24 апреля 2023 года между двумя знакомыми завязалась ссора из-за денежного долга.

"Злоумышленник решил разобраться с приятелем и нанес несколько ударов потерпевшему. Фигурант скрылся с места преступления, а потерпевший скончался спустя несколько дней в больнице", – проинформировали в ведомстве.

Мужчину задержали. Следствием были собраны достаточные доказательства, суд признал обвиняемого виновным в убийстве и приговорил его к шести годам колонии строго режима.
