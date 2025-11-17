https://crimea.ria.ru/20251117/ubil-znakomogo-za-dolgi--zhitel-sevastopolya-poluchil-shest-let-kolonii-1150982186.html
Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонии
42-летний севастополец отправится в колонию за убийство знакомого из-за финансового долга, сообщает в понедельник пресс-служба Следком а по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 17.11.2025
новости севастополя
севастополь
происшествия
следком крыма и севастополя
убийство
суд
приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. 42-летний севастополец отправится в колонию за убийство знакомого из-за финансового долга, сообщает в понедельник пресс-служба Следком а по Крыму и Севастополю.По данным следствия, днем 24 апреля 2023 года между двумя знакомыми завязалась ссора из-за денежного долга.Мужчину задержали. Следствием были собраны достаточные доказательства, суд признал обвиняемого виновным в убийстве и приговорил его к шести годам колонии строго режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивистаВ Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор судаПожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
севастополь
Житель Севастополя получил срок за убийство знакомого из-за долга