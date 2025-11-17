https://crimea.ria.ru/20251117/tramp-podderzhal-proekt-o-sanktsiyakh-za-sotrudnichestvo-s-rossiey-1150963237.html

Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России

Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку продвигаемого конгрессом законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T06:37

2025-11-17T06:37

2025-11-17T08:59

санкции против россии

санкции

сша

дональд трамп

новости

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150269839_0:11:1024:587_1920x0_80_0_0_14790134fe61530cb7025e772dc249b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку продвигаемого конгрессом законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией. Об этом пишет РИА Новости.При этом он не исключил, что в документ могут включить и запрет на сотрудничество с Ираном.Санкции США против РоссииРанее США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнениеСанкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, санкции, сша, дональд трамп, новости, политика, россия