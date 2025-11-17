Рейтинг@Mail.ru
Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России
Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России
2025-11-17T06:37
2025-11-17T08:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку продвигаемого конгрессом законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией. Об этом пишет РИА Новости.При этом он не исключил, что в документ могут включить и запрет на сотрудничество с Ираном.Санкции США против РоссииРанее США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.
Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России

Трамп поддержал законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией

06:37 17.11.2025 (обновлено: 08:59 17.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку продвигаемого конгрессом законопроекта о санкциях за сотрудничество с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
"Они (Конгресс — ред.) принимают законопроект... который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией, — заявил американский лидер журналистам. - Меня это устраивает".
При этом он не исключил, что в документ могут включить и запрет на сотрудничество с Ираном.

Санкции США против России

Ранее США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.
Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.
В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.
Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение
Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США
Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ
 
