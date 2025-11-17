https://crimea.ria.ru/20251117/torgovyy-tsentr-gorit-v-belgorodskoy-oblasti-posle-ataki-bespilotnikov-1150987239.html
Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников
2025-11-17T21:31
2025-11-17T21:31
2025-11-17T21:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали город Короча в Белгородской области, в результате загорелась кровля торгового центра, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пожарные расчеты тушат пожар. От еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка, добавил Гладков.По словам губернатора, все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:31 17.11.2025 (обновлено: 21:40 17.11.2025)