https://crimea.ria.ru/20251117/torgovyy-tsentr-gorit-v-belgorodskoy-oblasti-posle-ataki-bespilotnikov-1150987239.html

Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников

Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников

Украинские беспилотники атаковали город Короча в Белгородской области, в результате загорелась кровля торгового центра, пострадавших нет. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T21:31

2025-11-17T21:31

2025-11-17T21:40

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150987335_0:66:800:516_1920x0_80_0_0_908dc0522d7150bc6446eaaffafe4476.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали город Короча в Белгородской области, в результате загорелась кровля торгового центра, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пожарные расчеты тушат пожар. От еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка, добавил Гладков.По словам губернатора, все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон)