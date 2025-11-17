Рейтинг@Mail.ru
Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/torgovyy-tsentr-gorit-v-belgorodskoy-oblasti-posle-ataki-bespilotnikov-1150987239.html
Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников
Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников
Украинские беспилотники атаковали город Короча в Белгородской области, в результате загорелась кровля торгового центра, пострадавших нет. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T21:31
2025-11-17T21:40
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150987335_0:66:800:516_1920x0_80_0_0_908dc0522d7150bc6446eaaffafe4476.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали город Короча в Белгородской области, в результате загорелась кровля торгового центра, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пожарные расчеты тушат пожар. От еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка, добавил Гладков.По словам губернатора, все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150987335_86:64:800:600_1920x0_80_0_0_5b3c8a68ccc095fd4b07ec16e8d25210.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон)
Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников

Кровля торгового центра горит в городе Короче Белгородской области после атаки дронов

21:31 17.11.2025 (обновлено: 21:40 17.11.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПожар в Белгородской области
Пожар в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали город Короча в Белгородской области, в результате загорелась кровля торгового центра, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Короча атакован вражескими беспилотниками. В результате удара загорелась кровля коммерческого объекта. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он в своем Telegram-канале.
Пожарные расчеты тушат пожар. От еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка, добавил Гладков.
По словам губернатора, все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Выше +20 и штормовой ветер: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 18 ноября
22:42Подписание Путиным новых законов и вооружение Киеву от Франции: главное
22:28Витаминный бум: в Севастополе собрали 1,2 тысячи тонн фруктов и ягод
22:04Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"
21:48Крымские спортсмены привезли медали с первенства по шахматам
21:31Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников
21:08В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба
20:47В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох
20:32В Крыму налоговая взыскала с артистов и аниматоров больше 20 млн рублей
20:07Из-за пожара под Одессой эвакуируют жителей приграничных румынских сел
19:51Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
19:27Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму
19:06В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному
18:52Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонии
18:27Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк
18:07Медведев обозначил сроки окончания СВО
17:52Умеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандала
17:29Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
17:10В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских
Лента новостейМолния