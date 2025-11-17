https://crimea.ria.ru/20251117/situatsiya-na-krymskom-mostu-utrom-v-ponedelnik-1150963495.html
Ситуация на Крымском мосту утром в понедельник
Ситуация на Крымском мосту утром в понедельник - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Ситуация на Крымском мосту утром в понедельник
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом утром в понедельник сообщает...
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом утром в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
