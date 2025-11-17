Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту утром в понедельник - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251117/situatsiya-na-krymskom-mostu-utrom-v-ponedelnik-1150963495.html
Ситуация на Крымском мосту утром в понедельник
Ситуация на Крымском мосту утром в понедельник - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Ситуация на Крымском мосту утром в понедельник
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом утром в понедельник сообщает... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T07:09
2025-11-17T07:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
транспорт
логистика
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_81459e7bc65a1d021260f4d0bd1c016f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом утром в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/06/1137080810_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_46ba8c40b2cd97a356e43e3fdda5a312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, транспорт, логистика, керчь, тамань
Ситуация на Крымском мосту утром в понедельник

Проезд по Крымском мосту свободен с обеих сторон

07:09 17.11.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен для транспорта как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. Об этом утром в понедельник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретили въезжать на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКрымНовости КрымаТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Шесть сел на севере Крыма остались без света
10:07Житель Тульской области задержан за спонсирование ВСУ
09:59В Крыму в ДТП погибли шесть человек и 26 пострадали
09:50Волонтеры получат льготы за увековечивание памяти жертв геноцида
09:43На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края
09:32Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину
09:10Крым за ЗОЖ: республика резко поднялась в рейтинге регионов России
08:56Беспрецедентно: Берлин увеличит военную поддержку Киева на миллиарды евро
08:45Дифференцированная ставка по семейной ипотеке в России – что она изменит
08:28Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света из-за атаки беспилотников
08:23Новогодняя ночь в Крыму: россияне раскупают банкеты в отелях
07:57"Владимир" против "Владыки морей": первый пароходный бой в истории
07:50Украина и Франция могут заключить соглашение о поставках Киеву систем ПВО
07:38Строительство школ и детсадов в Крыму: что показывает динамика
07:24Новости СВО: над регионами России сбили 36 украинских беспилотников
07:09Ситуация на Крымском мосту утром в понедельник
06:37Трамп поддержал проект о санкциях против торговых партнеров России
06:26В Судаке сгорел частный дом на площади 120 "квадратов"
06:05Часть Донецка и Горловка обесточены
00:01Циклон из Румынии принесет в Крым усиление ветра: погода в понедельник
Лента новостейМолния