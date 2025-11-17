https://crimea.ria.ru/20251117/silnyy-veter-obrushitsya-na-sevastopol-1150979514.html

Сильный ветер обрушится на Севастополь

севастополь

мчс севастополя

новости севастополя

погода

безопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается усиление южного ветра, во вторник он будет достигать 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими или неукрепленными конструкциями, с опорами ЛЭП, а также на берегу моря.В МЧС призвали отказаться от дальних поездок, выхода в море или горы во время непогоды, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими, детьми и домашними животными.Также экстренное предупреждение на два дня из-за сильного ветра объявлено по всему Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнениеНа юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса"Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек

