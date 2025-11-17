https://crimea.ria.ru/20251117/silnyy-veter-obrushitsya-na-sevastopol-1150979514.html
Сильный ветер обрушится на Севастополь
Сильный ветер обрушится на Севастополь - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Сильный ветер обрушится на Севастополь
В Севастополе ожидается усиление южного ветра, во вторник он будет достигать 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T16:07
2025-11-17T16:07
2025-11-17T16:07
севастополь
мчс севастополя
новости севастополя
погода
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7865c821d1af1eebacea5aabbf2c1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается усиление южного ветра, во вторник он будет достигать 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими или неукрепленными конструкциями, с опорами ЛЭП, а также на берегу моря.В МЧС призвали отказаться от дальних поездок, выхода в море или горы во время непогоды, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими, детьми и домашними животными.Также экстренное предупреждение на два дня из-за сильного ветра объявлено по всему Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнениеНа юго-запад Ямайки обрушился сильнейший ураган "Мелисса"Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человек
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_dd6d4d824d0beff9283efd7b74f4fc65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, мчс севастополя, новости севастополя, погода, безопасность
Сильный ветер обрушится на Севастополь
На Севастополь обрушится сильный ветер до 20 метров в секунду
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается усиление южного ветра, во вторник он будет достигать 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.
"Синоптики сообщают, что 18 ноября порывы южного ветра могут достигнуть 15–20 м/с. Вечером возможен небольшой дождь", – говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими или неукрепленными конструкциями, с опорами ЛЭП, а также на берегу моря.
В МЧС призвали отказаться от дальних поездок, выхода в море или горы во время непогоды, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими, детьми и домашними животными.
Также экстренное предупреждение
на два дня из-за сильного ветра объявлено по всему Крыму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: