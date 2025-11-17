Рейтинг@Mail.ru
Шесть сел на севере Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 17.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251117/shest-sel-na-severe-kryma-ostalis-bez-sveta-1150965863.html
Шесть сел на севере Крыма остались без света
Шесть сел на севере Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Шесть сел на севере Крыма остались без света
Шесть сел Джанкойского района Крыма в понедельник остались без света из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T10:17
2025-11-17T10:17
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
жкх крыма и севастополя
гуп рк "крымэнерго"
джанкойский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Шесть сел Джанкойского района Крыма в понедельник остались без света из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Энергетики планируют восстановить подачу электричества к 17.00.
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго", джанкойский район
Шесть сел на севере Крыма остались без света

Шесть сел Джанкойского района Крыма остались без света из-за плановых работ

10:17 17.11.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Шесть сел Джанкойского района Крыма в понедельник остались без света из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"17 ноября с 10.00 будут проводиться плановые работы с отключением электроснабжения в селах Армейское, Низинное, Митюрино, Орденоносное, Майское (частично), Чайкино по улицам Советская и Гагарина", - говорится в сообщении.
Энергетики планируют восстановить подачу электричества к 17.00.
