Шесть сел на севере Крыма остались без света
Шесть сел на севере Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Шесть сел на севере Крыма остались без света
Шесть сел Джанкойского района Крыма в понедельник остались без света из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T10:17
2025-11-17T10:17
2025-11-17T10:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Шесть сел Джанкойского района Крыма в понедельник остались без света из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Энергетики планируют восстановить подачу электричества к 17.00.
Шесть сел на севере Крыма остались без света
Шесть сел Джанкойского района Крыма остались без света из-за плановых работ