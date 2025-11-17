Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"

https://crimea.ria.ru/20251117/shest-krymskikh-proektov-stali-laureatami-premii-marshrut-goda-2025-1150983161.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Четыре крымских проекта, касающихся детского, пешеходного, гастрономического туризма и некоторых других направлений, стали лауреатами ХII Всероссийской туристской премии "Маршрут года-2025". Об этом сообщается на официальном сайте премии.Всего на участие в конкурсе было подано 455 проектов из 59 регионов России и Белоруссии, из них 360 получили право на участие в финале.Гран-при в номинации "Лучший гастрономический маршрут" завоевал гастро-тур с мастер-классом по приготовлению улиток по-крымски и дегустацией от улиточной фермы в Алуште.1-е место в номинации "Лучший детский маршрут" получил проект "Инноторика: День юного спелеолога" (Симферополь). Участники переносятся в подземный мир пещер, в игровой форме изучая их многомиллионную историю.Гран-при в номинации "Лучший маршрут для пешеходного туризма" удостоен проект "По следам Макса Волошина" – прогулка из поселка Орджоникидзе в поселок Коктебель в Феодосии.В номинации "Лучший аудиогид" 3-е место заняла экскурсия "Прогулка с лавандером" (село Аромат Бахчисарайского района)Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста КрымаКарачаево-Черкесия и Крым создадут совместные проекты в сфере туризмаВ Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма

