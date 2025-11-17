Рейтинг@Mail.ru
Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"
Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"
Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025" - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"
Четыре крымских проекта, касающихся детского, пешеходного, гастрономического туризма и некоторых других направлений, стали лауреатами ХII Всероссийской... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T22:04
2025-11-17T22:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Четыре крымских проекта, касающихся детского, пешеходного, гастрономического туризма и некоторых других направлений, стали лауреатами ХII Всероссийской туристской премии "Маршрут года-2025". Об этом сообщается на официальном сайте премии.Всего на участие в конкурсе было подано 455 проектов из 59 регионов России и Белоруссии, из них 360 получили право на участие в финале.Гран-при в номинации "Лучший гастрономический маршрут" завоевал гастро-тур с мастер-классом по приготовлению улиток по-крымски и дегустацией от улиточной фермы в Алуште.1-е место в номинации "Лучший детский маршрут" получил проект "Инноторика: День юного спелеолога" (Симферополь). Участники переносятся в подземный мир пещер, в игровой форме изучая их многомиллионную историю.Гран-при в номинации "Лучший маршрут для пешеходного туризма" удостоен проект "По следам Макса Волошина" – прогулка из поселка Орджоникидзе в поселок Коктебель в Феодосии.В номинации "Лучший аудиогид" 3-е место заняла экскурсия "Прогулка с лавандером" (село Аромат Бахчисарайского района)Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста КрымаКарачаево-Черкесия и Крым создадут совместные проекты в сфере туризмаВ Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма
Четыре крымских проекта стали лауреатами премии "Маршрут года-2025"

Четыре проекта из Крыма стали лауреатами Всероссийской туристической премии "Маршрут года"

22:04 17.11.2025 (обновлено: 22:28 17.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУлиточная ферма
Улиточная ферма - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Четыре крымских проекта, касающихся детского, пешеходного, гастрономического туризма и некоторых других направлений, стали лауреатами ХII Всероссийской туристской премии "Маршрут года-2025". Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Всего на участие в конкурсе было подано 455 проектов из 59 регионов России и Белоруссии, из них 360 получили право на участие в финале.
Гран-при в номинации "Лучший гастрономический маршрут" завоевал гастро-тур с мастер-классом по приготовлению улиток по-крымски и дегустацией от улиточной фермы в Алуште.
1-е место в номинации "Лучший детский маршрут" получил проект "Инноторика: День юного спелеолога" (Симферополь). Участники переносятся в подземный мир пещер, в игровой форме изучая их многомиллионную историю.
Гран-при в номинации "Лучший маршрут для пешеходного туризма" удостоен проект "По следам Макса Волошина" – прогулка из поселка Орджоникидзе в поселок Коктебель в Феодосии.
В номинации "Лучший аудиогид" 3-е место заняла экскурсия "Прогулка с лавандером" (село Аромат Бахчисарайского района)
