Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических направлений. Документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T15:31
2025-11-17T17:26
владимир путин (политик)
медицина
высшее образование
новости
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических направлений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, поступать в ординатуру на "бюджет" можно будет только при заключении целевого договора с медицинским учреждением, где специалист затем должен будет работать.Молодые специалисты должны будут отработать с наставником до трех лет, в зависимости от профиля. В этот период они смогут работать либо в организации, указанной в целевом договоре, либо в учреждениях, участвующих в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи.Законопроект также закрепляет за выпускниками право самостоятельно выбирать регион и конкретное место работы. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.Минздрав будет утверждать квалификационные требования к медицинским работникам. Также по окончании периода наставничества в сфере здравоохранения лица, в отношении которых осуществлялось данное наставничество, подлежат периодической аккредитации специалиста.В случае нарушения условий договора, например, отказ от отработки, выпускнику придется компенсировать затраты не менее чем за год обучения. Штрафы грозят также и медучреждениям, если они откажутся после вуза трудоустроить соответствующего специалиста.Депутат Госдумы от республики Леонид Ивлев в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее отмечал, что принятие данного закона поможет решить проблему дефицита врачей и среднего медперсонала в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), медицина, высшее образование, новости, закон и право
Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков

Путин подписал закон о целевом обучении и обязательной отработке для выпускников медвузов

15:31 17.11.2025 (обновлено: 17:26 17.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтуденты-медики
Студенты-медики - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических направлений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, поступать в ординатуру на "бюджет" можно будет только при заключении целевого договора с медицинским учреждением, где специалист затем должен будет работать.
Молодые специалисты должны будут отработать с наставником до трех лет, в зависимости от профиля. В этот период они смогут работать либо в организации, указанной в целевом договоре, либо в учреждениях, участвующих в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи.
Законопроект также закрепляет за выпускниками право самостоятельно выбирать регион и конкретное место работы. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.
Минздрав будет утверждать квалификационные требования к медицинским работникам. Также по окончании периода наставничества в сфере здравоохранения лица, в отношении которых осуществлялось данное наставничество, подлежат периодической аккредитации специалиста.
В случае нарушения условий договора, например, отказ от отработки, выпускнику придется компенсировать затраты не менее чем за год обучения. Штрафы грозят также и медучреждениям, если они откажутся после вуза трудоустроить соответствующего специалиста.
Депутат Госдумы от республики Леонид Ивлев в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее отмечал, что принятие данного закона поможет решить проблему дефицита врачей и среднего медперсонала в Крыму.
Владимир Путин (политик)МедицинаВысшее образованиеНовостиЗакон и право
 
