https://crimea.ria.ru/20251117/putin-podpisal-zakon-tselevom-obuchenii-byudzhetnikov-medikov-1150977250.html

Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков

Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических направлений. Документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T15:31

2025-11-17T15:31

2025-11-17T17:26

владимир путин (политик)

медицина

высшее образование

новости

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/1e/1119415034_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_7b4567f67093d32a5afb8d998fab10a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических направлений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно закону, поступать в ординатуру на "бюджет" можно будет только при заключении целевого договора с медицинским учреждением, где специалист затем должен будет работать.Молодые специалисты должны будут отработать с наставником до трех лет, в зависимости от профиля. В этот период они смогут работать либо в организации, указанной в целевом договоре, либо в учреждениях, участвующих в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи.Законопроект также закрепляет за выпускниками право самостоятельно выбирать регион и конкретное место работы. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.Минздрав будет утверждать квалификационные требования к медицинским работникам. Также по окончании периода наставничества в сфере здравоохранения лица, в отношении которых осуществлялось данное наставничество, подлежат периодической аккредитации специалиста.В случае нарушения условий договора, например, отказ от отработки, выпускнику придется компенсировать затраты не менее чем за год обучения. Штрафы грозят также и медучреждениям, если они откажутся после вуза трудоустроить соответствующего специалиста.Депутат Госдумы от республики Леонид Ивлев в эфире радио "Спутник в Крыму" ранее отмечал, что принятие данного закона поможет решить проблему дефицита врачей и среднего медперсонала в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), медицина, высшее образование, новости, закон и право