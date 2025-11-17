https://crimea.ria.ru/20251117/polmilliona-abonentov-v-dnr-ostalis-bez-sveta-iz-za-ataki-bespilotnikov-1150964099.html
Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света из-за атаки беспилотников
Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света из-за атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света из-за атаки беспилотников
Около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T08:28
2025-11-17T08:28
2025-11-17T08:28
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
донецк
горловка
новости
отключение электроэнергии
происшествия
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_657:373:3635:2048_1920x0_80_0_0_683b92c19110e865f911dbda5584452d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.Аварийные бригады сразу же приступили к восстановлению подачи электричества. На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет есть. Работы продолжаются.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что город полностью обесточен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
донецк
горловка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_590:330:2881:2048_1920x0_80_0_0_4639c11bd523c35c3259ab58aa2c979e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), денис пушилин, донецк, горловка, новости, отключение электроэнергии, происшествия, атаки всу
Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света из-за атаки беспилотников
Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ