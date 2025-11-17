Рейтинг@Mail.ru
Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света из-за атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251117/polmilliona-abonentov-v-dnr-ostalis-bez-sveta-iz-za-ataki-bespilotnikov-1150964099.html
Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света из-за атаки беспилотников
2025-11-17T08:28
2025-11-17T08:28
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
донецк
горловка
новости
отключение электроэнергии
происшествия
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.Аварийные бригады сразу же приступили к восстановлению подачи электричества. На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет есть. Работы продолжаются.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что город полностью обесточен.
донецкая народная республика (днр)
донецк
горловка
донецкая народная республика (днр), денис пушилин, донецк, горловка, новости, отключение электроэнергии, происшествия, атаки всу
Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света из-за атаки беспилотников

Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ

08:28 17.11.2025
 
© РИА Новости КрымЭлектроэнергия
Электроэнергия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены", - написал он в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады сразу же приступили к восстановлению подачи электричества. На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет есть.
Работы продолжаются.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что город полностью обесточен.
