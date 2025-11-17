https://crimea.ria.ru/20251117/polmilliona-abonentov-v-dnr-ostalis-bez-sveta-iz-za-ataki-bespilotnikov-1150964099.html

Полмиллиона абонентов в ДНР остались без света из-за атаки беспилотников

Около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Около полумиллиона абонентов в ДНР остались без света в результате ночной атаки беспилотников ВСУ по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.Аварийные бригады сразу же приступили к восстановлению подачи электричества. На данный момент в Горловке, частично в Донецке и Макеевке свет есть. Работы продолжаются.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что город полностью обесточен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

