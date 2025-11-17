https://crimea.ria.ru/20251117/podpisanie-putinym-novykh-zakonov-i-vooruzhenie-kievu-ot-frantsii-glavnoe-1150984466.html

Подписание Путиным новых законов и вооружение Киеву от Франции: главное

Подписание Путиным новых законов и вооружение Киеву от Франции: главное - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Подписание Путиным новых законов и вооружение Киеву от Франции: главное

Президент России Владимир Путин подписал законы о целевом обучении бюджетников-медиков и о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям. Глава... РИА Новости Крым, 17.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал законы о целевом обучении бюджетников-медиков и о пожизненном заключении за склонение детей к диверсиям. Глава киевского режима Владимир Зеленский договорился с президентом Франции о закупке истребителей и ПВО. В Крыму на подключение земельных участков воинов спецоперации к инженерным сетям выделят 2 миллиарда рублей. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму и Севастополе из-за сильного ветра. Страшное убийство ребенка в Балашихе – мать мальчика признала вину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПрезидент России подписал новые законыПрезидент России Владимир Путин подписал закон о целевом обучении студентов-бюджетников медицинских и фармацевтических направлений. Согласно закону, поступать в ординатуру на "бюджет" можно будет только при заключении целевого договора с медицинским учреждением, где специалист затем должен будет работать.Молодые специалисты должны будут отработать с наставником до трех лет, в зависимости от профиля. В этот период они смогут работать либо в организации, указанной в целевом договоре, либо в учреждениях, участвующих в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи.Также глава государства подписан закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение в диверсионную деятельность детей.Согласно новым нормам, за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности последует максимально жесткое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также отменяются сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности, ограничивается право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение, вводится запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе, устанавливается в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления.Переговоры Зеленского и МакронаГлава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию, предусматривающую закупки Киевом французских вооружений.Речь, в том числе, идет о закупке 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радаров к системам ПВО, ракет класса "воздух – воздух" и авиабомб.Подключение к инженерным сетям земельных участков бойцов СВО в КрымуВ Крыму более 2 миллиардов рублей направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для участников СВО. Такие данные озвучили на заседании комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу под председательством Валерия Коваленко после рассмотрения проекта главного финансового документа республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.Сильный ветер идет на Крым и СевастопольНа Крым надвигается сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 17 ноября, в течение суток 18 ноября в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с", – сказано в сообщении.В Севастополе ожидается усиление южного ветра, во вторник он будет достигать 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону."Синоптики сообщают, что 18 ноября порывы южного ветра могут достигнуть 15–20 м/с. Вечером возможен небольшой дождь", – говорится в сообщении.Убийство ребенка в Балашихе – мать признала винуВ Московской области по подозрению в убийстве 6-летнего мальчика задержана его мать, сообщила пресс-служба СК России.В Гольяновском пруду на востоке Москвы накануне нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее в одной из квартир в подмосковной Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика."Подозреваемая, находясь в квартире в городе Балашихе вместе с ребенком, совершила его убийство, после чего фрагменты тела мальчика выбросила в Гольяновский пруд города Москвы", – считает следствие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

