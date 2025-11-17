https://crimea.ria.ru/20251117/ogranicheniya-na-peredvizhenie-po-feodosii-moshenniki-vbrasyvayut-novyy-feyk-1150984021.html
Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк
Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк
Глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что неизвестные злоумышленники создали от его имени фальшивый канал в Telegram и размещают там недостоверную... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T18:27
2025-11-17T18:27
2025-11-17T18:29
феодосия
владимир ким
новости крыма
крым
мессенджеры
telegram
фейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150983899_0:0:549:309_1920x0_80_0_0_086a672862a0b2e2836f5bfdab1f8206.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что неизвестные злоумышленники создали от его имени фальшивый канал в Telegram и размещают там недостоверную информацию о якобы ограничении въезда транспортных средств в город и выезда из него.Градоначальник подчеркнул, что в Феодосии не вводились никакие ограничения на передвижение по городу.Он также призвал местных жителей и гостей Феодосии быть бдительными и опираться на информацию, размещаемую в его официальном Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150983899_0:0:549:412_1920x0_80_0_0_610400cc28f1e2e9eb3356bf6106b6a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, владимир ким, новости крыма, крым, мессенджеры, telegram, фейк
Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк
Ограничения на передвижение по Феодосии не вводились – мэр города опроверг новый фейк
18:27 17.11.2025 (обновлено: 18:29 17.11.2025)