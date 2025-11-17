Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк

https://crimea.ria.ru/20251117/ogranicheniya-na-peredvizhenie-po-feodosii-moshenniki-vbrasyvayut-novyy-feyk-1150984021.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что неизвестные злоумышленники создали от его имени фальшивый канал в Telegram и размещают там недостоверную информацию о якобы ограничении въезда транспортных средств в город и выезда из него.Градоначальник подчеркнул, что в Феодосии не вводились никакие ограничения на передвижение по городу.Он также призвал местных жителей и гостей Феодосии быть бдительными и опираться на информацию, размещаемую в его официальном Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

