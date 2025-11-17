Рейтинг@Mail.ru
Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/ogranicheniya-na-peredvizhenie-po-feodosii-moshenniki-vbrasyvayut-novyy-feyk-1150984021.html
Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк
Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк
Глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что неизвестные злоумышленники создали от его имени фальшивый канал в Telegram и размещают там недостоверную... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T18:27
2025-11-17T18:29
феодосия
владимир ким
новости крыма
крым
мессенджеры
telegram
фейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150983899_0:0:549:309_1920x0_80_0_0_086a672862a0b2e2836f5bfdab1f8206.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что неизвестные злоумышленники создали от его имени фальшивый канал в Telegram и размещают там недостоверную информацию о якобы ограничении въезда транспортных средств в город и выезда из него.Градоначальник подчеркнул, что в Феодосии не вводились никакие ограничения на передвижение по городу.Он также призвал местных жителей и гостей Феодосии быть бдительными и опираться на информацию, размещаемую в его официальном Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150983899_0:0:549:412_1920x0_80_0_0_610400cc28f1e2e9eb3356bf6106b6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, владимир ким, новости крыма, крым, мессенджеры, telegram, фейк
Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк

Ограничения на передвижение по Феодосии не вводились – мэр города опроверг новый фейк

18:27 17.11.2025 (обновлено: 18:29 17.11.2025)
 
© Глава администрации города Феодосии Фейк об ограничении передвижения по Феодосии
Фейк об ограничении передвижения по Феодосии
© Глава администрации города Феодосии
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что неизвестные злоумышленники создали от его имени фальшивый канал в Telegram и размещают там недостоверную информацию о якобы ограничении въезда транспортных средств в город и выезда из него.
"В Telegram появился клон моего канала: злоумышленники распространяют оттуда недостоверную информацию", – написал Ким в своем официальном Telegram-канале.
Градоначальник подчеркнул, что в Феодосии не вводились никакие ограничения на передвижение по городу.
Он также призвал местных жителей и гостей Феодосии быть бдительными и опираться на информацию, размещаемую в его официальном Telegram-канале.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ФеодосияВладимир КимНовости КрымаКрымМессенджерыTelegramФейк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Торговый центр горит в Белгородской области после атаки беспилотников
21:08В Севастополе подешевели мясо и мороженая рыба
20:47В Крыму закроют интернет-магазины с нелегальными ошейниками от блох
20:32В Крыму налоговая взыскала с артистов и аниматоров больше 20 млн рублей
20:07Из-за пожара под Одессой эвакуируют жителей приграничных румынских сел
19:51Две иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
19:27Бастрыкин запросил доклад по делу о погибшем в траншее мужчине в Крыму
19:06В Крыму руководитель госучреждения применил насилие к подчиненному
18:52Убил знакомого за долги – житель Севастополя получил шесть лет колонии
18:27Ограничения на передвижение по Феодосии: мошенники вбрасывают новый фейк
18:07Медведев обозначил сроки окончания СВО
17:52Умеров снова продлил свою командировку на фоне коррупционного скандала
17:29Когда закончится СВО – Макрон и Зеленский обсудили сроки
17:10В Дагестане задержали банду за подготовку нападения на полицейских
16:55На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы
16:28В Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям выделят 2 млрд рублей
16:07Сильный ветер обрушится на Севастополь
15:57Четыре села в Нижнегорском районе Крыма остались без света
15:47В Крыму водитель предприятия ответит за смерть дорожника
15:31Путин подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков
Лента новостейМолния