Новости СВО: Киев за сутки снова потерял больше тысячи боевиков

Армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции на Украине. Потери вооруженных сил Украины в зоне спецоперации за сутки составили почти... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T13:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции на Украине. Потери вооруженных сил Украины в зоне спецоперации за сутки составили почти 1400 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения российской группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Двуречанское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Катериновка, Кондратовка, Новая Сечь и Шевченково Сумской области.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Жовтневое, Колодезное и Малиновка.ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка, Путниково Харьковской области и Дроновка Донецкой Народной Республики.Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре склада боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики.Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Райгородок и Северск Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника.Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка "Скала" и 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и боевая бронированная машина.В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные боевые действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий.За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии.Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области.Нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Остаповское, Радостное Днепропетровской области, Воздвижевка и Червоное Запорожской области.ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов и Степногорск Запорожской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

