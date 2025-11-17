https://crimea.ria.ru/20251117/novogodnyaya-noch-v-krymu-rossiyane-raskupayut-bankety-v-otelyakh-1150805512.html

Новогодняя ночь в Крыму: россияне раскупают банкеты в отелях

В Крыму к настоящему времени уже раскупили более половины мест на новогодние банкеты в отелях и санаториях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму к настоящему времени уже раскупили более половины мест на новогодние банкеты в отелях и санаториях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.По его словам, Крым предлагает самые разнообразные новогодние программы, интересные меню с местными специалитетами, а также хорошие оздоровительные предложения, которые компактно упаковываются в 10-12-дневные курсы – как раз по времени зимних каникул. Все это привлекает туристов.При этом активно бронируют Новый год в отелях не только сами крымчане и жители соседних регионов, которым не нужно тратить много время на дорогу, но и жители северных регионов России, для которых крымское тепло стало доступнее с открытием аэропорта в Краснодаре.Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы. Такие данные ранее привела ассоциация "Альянс туристических агентств". Также на Новый год популярны Москва, Петербург и горнолыжные курорты, среди которых в лидерах сочинская "Красная поляна".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнениеВ Крыму вырос спрос на премиум-туризмСанатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности

