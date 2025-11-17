Новогодняя ночь в Крыму: россияне раскупают банкеты в отелях
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму к настоящему времени уже раскупили более половины мест на новогодние банкеты в отелях и санаториях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.
"Первые предложения по празднованию Нового года у нас появились уже в конце августа. На начало октября некоторые уже продали 30-40% банкетов. На сегодняшний момент цифра уже перешагнула 50%", – рассказал гость эфира.
По его словам, Крым предлагает самые разнообразные новогодние программы, интересные меню с местными специалитетами, а также хорошие оздоровительные предложения, которые компактно упаковываются в 10-12-дневные курсы – как раз по времени зимних каникул. Все это привлекает туристов.
При этом активно бронируют Новый год в отелях не только сами крымчане и жители соседних регионов, которым не нужно тратить много время на дорогу, но и жители северных регионов России, для которых крымское тепло стало доступнее с открытием аэропорта в Краснодаре.
"То есть можно из зимнего Красноярска, где -30, быстро переместиться в Крым. Ну и опять-таки, я мониторил билеты на наши составы "Гранд Сервис Экспресс" – сейчас билетов практически нет. Это говорит о том, что спрос на Новый год огромный. Наши здравницы констатируют, что загрузка уже доходит до 70−75%. А банкеты раскупаются, как жареные пирожки", – рассказал глава профильной ассоциации.
Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы. Такие данные ранее привела ассоциация "Альянс туристических агентств". Также на Новый год популярны Москва, Петербург и горнолыжные курорты, среди которых в лидерах сочинская "Красная поляна".
