На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы

В Крыму в тестовом режиме в течение месяца будут ходить автобусы по маршруту Бахчисарай – Высокое. Об этом сообщили в пресс-службе Крымтроллейбус.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в тестовом режиме в течение месяца будут ходить автобусы по маршруту Бахчисарай – Высокое. Об этом сообщили в пресс-службе Крымтроллейбус.С 1 по 13 декабря автобус будет ходить в тестовом режиме по расписанию:* от автостанции Бахчисарай: 6:00, 17:10;* отправление из села Высокое: 7:00, 18:05.В пресс-службе предприятия уточнили, что рейсы, которые отправляются от автостанции Бахчисарая в 12:50 и в 14:00 из Высокого, осуществляться не будет.Решение об установлении окончательного расписания примут по результатам мониторинга пассажиропотока.Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года троллейбусы и автобусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли свыше 80 миллионов пассажиров. Этот показатель на 8% превышает результаты прошлого года и стал рекордным для компании

2025

