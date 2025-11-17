Рейтинг@Mail.ru
На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы - РИА Новости Крым, 17.11.2025
На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы
На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы - РИА Новости Крым, 17.11.2025
На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы
В Крыму в тестовом режиме в течение месяца будут ходить автобусы по маршруту Бахчисарай – Высокое. Об этом сообщили в пресс-службе Крымтроллейбус. РИА Новости Крым, 17.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в тестовом режиме в течение месяца будут ходить автобусы по маршруту Бахчисарай – Высокое. Об этом сообщили в пресс-службе Крымтроллейбус.С 1 по 13 декабря автобус будет ходить в тестовом режиме по расписанию:* от автостанции Бахчисарай: 6:00, 17:10;* отправление из села Высокое: 7:00, 18:05.В пресс-службе предприятия уточнили, что рейсы, которые отправляются от автостанции Бахчисарая в 12:50 и в 14:00 из Высокого, осуществляться не будет.Решение об установлении окончательного расписания примут по результатам мониторинга пассажиропотока.Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года троллейбусы и автобусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли свыше 80 миллионов пассажиров. Этот показатель на 8% превышает результаты прошлого года и стал рекордным для компании
На маршруте Бахчисарай – Высокое запускают тестовые вечерние рейсы

В Крыму запускают тестовые вечерние рейсы на маршруте Бахчисарай – Высокое

16:55 17.11.2025 (обновлено: 16:56 17.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в тестовом режиме в течение месяца будут ходить автобусы по маршруту Бахчисарай – Высокое. Об этом сообщили в пресс-службе Крымтроллейбус.

"С 17 ноября по 29 ноября 2025 года по многочисленным просьбам жителей села Высокое в тестовом режиме добавляется вечерний рейс по маршруту № 1-5 "Бахчисарай – Высокое" с отправлением от АС Бахчисарай в 17:10, и из села Высокое в 18:05", – сказано в сообщении.

С 1 по 13 декабря автобус будет ходить в тестовом режиме по расписанию:
* от автостанции Бахчисарай: 6:00, 17:10;
* отправление из села Высокое: 7:00, 18:05.
В пресс-службе предприятия уточнили, что рейсы, которые отправляются от автостанции Бахчисарая в 12:50 и в 14:00 из Высокого, осуществляться не будет.
Решение об установлении окончательного расписания примут по результатам мониторинга пассажиропотока.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года троллейбусы и автобусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли свыше 80 миллионов пассажиров. Этот показатель на 8% превышает результаты прошлого года и стал рекордным для компании
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
